Явка избирателей в Нижегородской области на 15.00 составила 9,18% Политика

Явка избирателей в Нижегородской области 6 сентября на 15.00 составила 9,18%. Об этом сообщили в Избиркоме Нижегородской области.

Наибольшая активность избирателей к этому часу было зафиксирована: 19,13 % - г. Саров (дополнительные выборы), 16,74 % - г.о. Сокольский (очередные выборы), 14,31% - г.о. Воротынский (очередные выборы).

На выборах замещению подлежит 48 мандатов, на которые претендует 159 кандидатов (по состоянию на 6 сентября 2024 года), зарегистрированных избирательными комиссиями, из них: 10 - выдвинуто в порядке самовыдвижения, 149 - выдвинуты политическими партиями, в том числе: 47 – "Единая Россия"; 29 - КПРФ; 45 - ЛДПР; 25 - Справедливая Россия - за правду; 3 – "Новые люди".

Напомним, 6-8 сентября 2024 года на территории Нижегородской области выборы проводятся в 14 муниципальных образованиях.