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Политика

Второй день голосования стартовал на выборах в Нижегородской области

07 сентября 2024 09:43  [165] Политика
Фото: Кира Мишина, photo-pravda.nn.ru

Фото: Кира Мишина, photo-pravda.nn.ru

Второй день голосования стартовал на выборах в Нижегородской области, сообщили в региональной избирательной комиссии.

В 08:00 в на территории области открылись все избирательные участки, задействованные на выборах. Рабочий день продлится до 20:00.

Голосование проходит традиционным способом в помещении избирательных участков. Те избиратели, которые не могут лично прийти на участок, имеют возможность проголосовать на дому. Для этого необходимо обратиться в участковую избирательную комиссию.

Для обеспечения комфорта людей с ограниченными возможностями и пожилых, более 90% избирательных участков расположены на 1 этаже, 70% - оборудованы пандусами.

Кроме того, на всех избирательных участках имеются лупы, установлено дополнительное освещение, трафареты крупным шрифтом.

В частности, на 15 избирательных участках Советского района в наличии имеются тифломаркеры, трафареты и информационные материалы с крупным шрифтом. На 6 избирательных участках размещены трафареты и информационные материалы о кандидатах со шрифтом Брайля.

Напомним, что явка в Нижегородской области в первый день голосования составила 15,68%.

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