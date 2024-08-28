Движение транспорта на участке ул. Энгельса в Балахне ограничат в День города Общество

Движение транспорта на участке ул. Энгельса в Балахне ограничат в День города.

Как сообщает пресс-служба главного управления автомобильных дорог Нижегородской области, 21 сентября в Балахне ограничат движение со стороны дороги "Шопша – Иваново - Нижний Новгород".

Согласно информации, с 10:30 до 14:30 в связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных 550-летию со дня основания Балахны, будет временно прекращено движение транспорта на участке ул. Дзержинского и ул. Энгельса.

Проезд перекроют от дома №63 по ул. Дзержинского до дома №9 по ул. Энгельса в обоих направлениях.

Так, объезд будет осуществляться по ул.Энгельса, ул. Строителей и ул.Свердлова. На время проведения мероприятий будут установлены все необходимые информационные и временные дорожные знаки.

Напомним, движение транспорта запретят возле нижегородских Дворцов спорта 7 и 9 сентября