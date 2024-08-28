900 сотрудников ГУ МЧС России будут задействованы на выборах в Нижегородской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области
Сотрудники ГУ МЧС России по Нижегородской области проверили избирательные участки региона в целях обеспечения безопасности. Надзорно-профилактическая работа организована на 97 объектах выборов, сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства.
Согласно информации, особое внимание при проверке уделялось состоянию автоматических установок пожарной сигнализации, состоянию путей эвакуации, наличию средств оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
Отмечается, что объекты с нарушениями требований пожарной безопасности отсутствуют.
В частности, с 6 по 8 сентября сотрудники чрезвычайного ведомства обеспечивают безопасность при проведении голосования. На каждом избирательном участке дежурит сотрудник МЧС России.
Общая группировка сил и средств для обеспечения пожарной безопасности составит порядка 900 человек и более 300 единиц пожарной и аварийно-спасательной техники.
Напомним, что второй день голосования стартовал на выборах в Нижегородской области
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