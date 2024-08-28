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Происшествия

Возгорание на 3,5 га произошло на территории Володарского района

07 сентября 2024 18:51  [262] Происшествия
Возгорание на 3,5 га произошло на территории Володарского района

Возгорание на 3,5 га произошло на территории Володарского района

Возгорание на 3,5 га произошло на территории Володарского района. Об этом сообщили в областном министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира.

Согласно информации, земли не относятся к ведению Минлесхоза, принадлежат федеральному ведомству.

Пожар удалось локализовать к 16:25 силами Гороховецкого лесхоза. Подразделения нижегородского Минлесхоза не привлекались.

Напомним, пожароопасный сезон в лесах Нижегородской области лействует с 17 апреля.

В сезон высокой пожарной опасности граждане, юридические лица и другие лесопользователи обязаны соблюдать правила пожарной безопасности в лесах.

Нарушение этих правил предполагает административные штрафы: гражданам - в размере от 15 тысяч до 30 тысяч рублей; должностным лицам - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; юридическим лицам - от 100 тысяч до 400 тысяч рублей.

Кроме того, предусмотрена уголовная ответственность за нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее пожар с крупным материальным ущербом и гибелью людей, либо за умышленный поджог.

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Теги:
Лесные пожары
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