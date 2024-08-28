Возгорание на 3,5 га произошло на территории Володарского района
Возгорание на 3,5 га произошло на территории Володарского района. Об этом сообщили в областном министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира.
Согласно информации, земли не относятся к ведению Минлесхоза, принадлежат федеральному ведомству.
Пожар удалось локализовать к 16:25 силами Гороховецкого лесхоза. Подразделения нижегородского Минлесхоза не привлекались.
Напомним, пожароопасный сезон в лесах Нижегородской области лействует с 17 апреля.
В сезон высокой пожарной опасности граждане, юридические лица и другие лесопользователи обязаны соблюдать правила пожарной безопасности в лесах.
Нарушение этих правил предполагает административные штрафы: гражданам - в размере от 15 тысяч до 30 тысяч рублей; должностным лицам - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; юридическим лицам - от 100 тысяч до 400 тысяч рублей.
Кроме того, предусмотрена уголовная ответственность за нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее пожар с крупным материальным ущербом и гибелью людей, либо за умышленный поджог.
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