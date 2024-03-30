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Общество

Пожароопасный сезон в лесах Нижегородской области начался 17 апреля

17 апреля 2024 09:40  [102] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Пожароопасный сезон в лесах Нижегородской области официально объявлен с 17 апреля. Как сообщает региональное министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира, с этой даты начнется период пожарной опасности по югу области, а с 24 апреля - по северу области.

С 17 апреля - на территории земель лесного фонда Арзамасского, Балахнинского, Богородского, Бутурлинского, Вачского, Вознесенского, Выксунского, Дальнеконстантиновского, Кстовского, Кулебакского, Лысковского, Мухтоловского, Навашинского, Павловского, Первомайского, Починковского, Разинского, Сергачского, Сосновского, Шатковского районных/межрайонных лесничеств.

С 24 апреля - на территории земель лесного фонда Борского, Варнавинского, Ветлужского, Воскресенского, Городецкого, Ковернинского, Краснобаковского, Михайловского, Пижемского, Семеновского, Сокольского, Тонкинского, Уренского, Шахунского, Шарангского районных/межрайонных лесничеств.

По данным ведомства, в период повышенной пожарной угрозы личный состав министерства и подведомственных организаций переводится на усиленный режим работы, включая выходные и праздничные дни. На лесопожарных станциях установлено круглосуточное дежурство. Кроме того, усилен наземный и авиационный контроль лесов. Пожарные расчеты находятся в полной готовности.

Также в министерстве отметили, что чаще всего причиной лесных пожаров в это время года является человеческий фактор. В этой связи Минлесхоз напоминает, что в сезон высокой пожарной опасности граждане, юридические лица и другие лесопользователи обязаны соблюдать правила пожарной безопасности в лесах.

Нарушение этих правил предполагает административные штрафы: гражданам - в размере от 15 тысяч до 30 тысяч рублей;  должностным лицам - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; юридическим лицам - от 100 тысяч до 400 тысяч рублей.

Кроме того, предусмотрена уголовная ответственность за нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее пожар с крупным материальным ущербом и гибелью людей, либо за умышленный поджог.

Ранее сообщалось, что лесопожарный период в Нижнем Новгороде начнется со второй декады апреля.

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Теги:
Лесное хозяйство Лесные пожары Пожароопасность
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