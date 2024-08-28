Грузовик упал со Стригинского моста. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
По предварительным данным, фура пробила ограждение и упала в реку Ока. Со слов очевидцев, на поверхность воды никто не выбрался.
На место направлены специалисты Приволжского регионального поисково-спасательного отряда и областного аварийно-спасательного отряда, а также пожарный катер "Мастер 510".
Ранее сообщалось, что в июле двое рабочих погибли при падении подвесной системы со Стригинского моста.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+