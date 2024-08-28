Дорогу у главной проходной ГАЗ расширят до трех полос
Навигация "Метеоров" и "Валдаев" завершится в ноябре
Фестиваль русских зарубежных театров пройдёт в Нижнем Новгороде
Реставрация ДДТ им. Чкалова завершилась
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
07 сентября 2024 20:23  [213] Грузовик упал со Стригинского моста
07 сентября 2024 18:51  [261] Возгорание на 3,5 га произошло на территории Володарского района
07 сентября 2024 15:38  [253] Техническая сигнализация сработала в ТЦ "Небо" в Нижнем Новгороде
07 сентября 2024 11:26  [306] Три решения о прекращении гражданства РФ приняли в Нижегородской области
06 сентября 2024 09:44  [428] Гадалка развела жителя Арзамаса на более чем 700 тысяч рублей
06 сентября 2024 07:32  [642] Массовое ДТП на Молитовском мосту перекрыло движение в сторону центра города
05 сентября 2024 19:05  [669] Бизнесмен из Нижнего Новгорода отправится под суд за крупную взятку чиновнику
05 сентября 2024 11:21  [478] Мигрантов, работавших на стройке в Московском районе, выдворят из страны
05 сентября 2024 09:52  [466] Житель Дзержинска перевел мошенникам на "безопасный" счет более 1 млн рублей
04 сентября 2024 09:40  [674] Педагог из Арзамаса потеряла на "инвестициях" более 2 млн рублей
Происшествия

Грузовик упал со Стригинского моста

07 сентября 2024 20:23  [213] Происшествия

Грузовик упал со Стригинского моста. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

По предварительным данным, фура пробила ограждение и упала в реку Ока. Со слов очевидцев, на поверхность воды никто не выбрался.

На место направлены специалисты Приволжского регионального поисково-спасательного отряда и областного аварийно-спасательного отряда, а также пожарный катер "Мастер 510".

Ранее сообщалось, что в июле двое рабочих погибли при падении подвесной системы со Стригинского моста.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ДТП Ока Южный обход
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Нижегородская область на форуме Технопром-2024
28 августа 2024 15:14Нижегородская область на форуме "Технопром-2024"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph