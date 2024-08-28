500 млн рублей направят на благоустройство Парка Победы
Повышение стоимости билетов на канатке Нижний Новгород - Бор
Фестиваль русских зарубежных театров пройдёт в Нижнем Новгороде
Пешеходный мост через Шуваловский канал построят в 2024 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
08 сентября 2024 09:12  [1] Уроженец Дзержинска Андрей Водовин завоевал вторую золотую медаль на Паралимпиаде-2024
06 сентября 2024 12:22  [390] Итоги турнира по хоккею в честь 150-летия "РУМО"
05 сентября 2024 14:15  [454] ЛУКОЙЛ поддерживает спорт
05 сентября 2024 10:16  [506] "Марафон Нижний Новгород" соберёт более 9,5 тысяч участников 8 сентября
05 сентября 2024 08:47  [468] "Торпедо" проиграло "Северстали" первый домашний матч сезона 2024/2025 КХЛ
04 сентября 2024 16:52  [546] Всероссийские спортивные игры князя Александра Невского пройдут в Нижегородской области
04 сентября 2024 15:55  [452] Более 126 тысяч "Карт болельщика" выдано в Нижегородской области к началу сентября
04 сентября 2024 14:09  [490] Андрей Вдовин стал двукратным паралимпийским чемпионом на 400-метровке
04 сентября 2024 11:21  [541] "Торпедо" 4 сентября открывает сезон 2024/2025 КХЛ матчем с "Северсталью"
04 сентября 2024 11:02  [431] Велодорожку отремонтируют на Бору за 34 млн рублей
Спорт

Уроженец Дзержинска Андрей Водовин завоевал вторую золотую медаль на Паралимпиаде-2024

08 сентября 2024 09:12  [1] Спорт
фото: Паралимпийский комитет России

фото: Паралимпийский комитет России

Уроженец Дзержинска Андрей Водовин завоевал вторую золотую медаль на Паралимпиаде-2024. Об этом сообщили в Паралимпийском комитете России.

Согласно информации, он победил в соревнованиях по лёгкой атлетике в забеге на дистанции 200 метров в классе Т37 (с нарушениями координации) среди мужчин. Его результат составил 22,69 секунды.

Ранее Андрей Вдовин взял "золото" на дистанции 400 м.

Таким образом, спортсмен стал трёхкратным паралимпийским чемпионом. На Играх в Токио он установил рекорд на 400 м.

Паралимпийские игры стартовали с 29 августа и будут продолжаться до 8 сентября. Международный паралимпийский комитет (IPC) допустил до соревнований 88 спортсменов из России в нейтральном статусе.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Паралимпийские игры
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Нижегородская область на форуме Технопром-2024
28 августа 2024 15:14Нижегородская область на форуме "Технопром-2024"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph