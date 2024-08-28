Уроженец Дзержинска Андрей Водовин завоевал вторую золотую медаль на Паралимпиаде-2024 Спорт

фото: Паралимпийский комитет России

Уроженец Дзержинска Андрей Водовин завоевал вторую золотую медаль на Паралимпиаде-2024. Об этом сообщили в Паралимпийском комитете России.

Согласно информации, он победил в соревнованиях по лёгкой атлетике в забеге на дистанции 200 метров в классе Т37 (с нарушениями координации) среди мужчин. Его результат составил 22,69 секунды.

Ранее Андрей Вдовин взял "золото" на дистанции 400 м.

Таким образом, спортсмен стал трёхкратным паралимпийским чемпионом. На Играх в Токио он установил рекорд на 400 м.

Паралимпийские игры стартовали с 29 августа и будут продолжаться до 8 сентября. Международный паралимпийский комитет (IPC) допустил до соревнований 88 спортсменов из России в нейтральном статусе.