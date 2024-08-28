Завершающий день выборов стартовал в Нижегородской области Политика

фото: избирком Нижегородской области

Завершающий день выборов стартовал в Нижегородской области. Об этом сообщили избирательной комиссии региона.

Согласно информации, ровно в 8:00 8 сентября открылись 92 участка для голосования избирателей в рамках третьего дня по выборам депутатов представительных органов муниципальных образований. Они будут работать до 20:00.

Если избиратель не может прийти на участок по уважительной причине, доступно голосование на дому, для этого следует обратиться в свою участковую избирательную комиссию - до 14:00.

Напомним, в ЕДГ-2024 на территории региона проходят 14 избирательных кампаний:

в 2-х муниципальных образованиях - основные/очередные выборы в Совет депутатов городского округа Воротынский и городского округа Сокольский;

в 12-и муниципальных образованиях - дополнительные выборы депутатов представительных органов.

Ранее сообщалось, что 25,04% избирателей региона проголосовали на 20:00 7 сентября.