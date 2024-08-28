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Политика

Явка по итогам второго дня выборов в Нижегородской области составила 25,04%

07 сентября 2024 21:02  [161] Политика
фото: избирком Нижегородской области

фото: избирком Нижегородской области

Явка по итогам второго дня выборов в Нижегородской области составила 25,04%. Об этом сообщили в избирательной комиссии региона.

Ровно в 20:00 по местному времени все 92 избирательных участка, задействованных на муниципальных выборах в ЕДГ 2024 на территории Нижегородской области, закрылись для голосования избирателей.

Наибольшей активностью отличились:
45,52% - г.о. Сокольский (очередные выборы)
36,69% - Ковернинский муниципальный округ (дополнительные выборы)
33,81% - г.о. Воротынский (очередные выборы)

8 сентября избирательные участки откроются в 8:00.

Если избиратель не может прийти на участок по уважительной причине, доступно голосование на дому, для этого следует обратиться в свою участковую избирательную комиссию завтра – 8 сентября - до 14:00.

Напомним, что эксперты Ассоциации юристов России участвуют в работе нижегородской Общественной палаты на выборах.

Основными направлениями взаимодействия являются обучение наблюдателей, оказание правовой поддержки гражданам, обратившимся в Центр общественного наблюдения, организация наблюдения за процессом голосования, проведение аналитической работы.

Напомним также, что в первый день муниципальных выборов нарушений не выявлено.

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