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Политика

Явка на выборах в Нижегородской области к 10:00 8 сентября составила 26,21%

08 сентября 2024 10:34  [164] Политика
фото: избирком Нижегородской области

фото: избирком Нижегородской области

Явка на выборах в Нижегородской области к 10:00 8 сентября составила 26,21%. Об этом сообщили в региональном избиркоме.

Согласно информации, наибольшей активностью к этому часу отличаются:
48,42 % - г.о. Сокольский (очередные выборы)
39,61 % - Ковернинский муниципальный округ (дополнительные выборы)
38,46% - Спасский муниципальный округ

Напомним, на территории Нижегородской области очередные и дополнительные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований в 14 муниципалитетах. Сегодня стартовал завершающий день голосования.

Избирательные участки будут работать до 20:00. Если избиратель не может прийти на участок по уважительной причине, доступно голосование на дому, для этого следует обратиться в свою участковую избирательную комиссию - до 14:00.

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Теги:
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