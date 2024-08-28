Явка на выборах в Нижегородской области к 10:00 8 сентября составила 26,21% Политика

фото: избирком Нижегородской области

Явка на выборах в Нижегородской области к 10:00 8 сентября составила 26,21%. Об этом сообщили в региональном избиркоме.

Согласно информации, наибольшей активностью к этому часу отличаются:

48,42 % - г.о. Сокольский (очередные выборы)

39,61 % - Ковернинский муниципальный округ (дополнительные выборы)

38,46% - Спасский муниципальный округ

Напомним, на территории Нижегородской области очередные и дополнительные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований в 14 муниципалитетах. Сегодня стартовал завершающий день голосования.

Избирательные участки будут работать до 20:00. Если избиратель не может прийти на участок по уважительной причине, доступно голосование на дому, для этого следует обратиться в свою участковую избирательную комиссию - до 14:00.