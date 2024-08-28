Явка избирателей в Нижегородской области на 12:00 составила 28,32% Политика

фото: избирком Нижегородской области

Явка избирателей в Нижегородской области на 12:00 составила 28,32%. Об этом сообщили в избиркоме региона.

Наибольшей активностью к этому часу отличаются:

55,30 % - г.о. Сокольский (очередные выборы)

41,80 % - Ковернинский муниципальный округ (дополнительные выборы)

41,72 % - Спасский муниципальный округ (дополнительные выборы)

Избирательные участки в Нижегородской области открыты сегодня до 20:00. Если избиратель не может прийти на участок по уважительной причине, доступно голосование на дому, для этого следует обратиться в свою участковую избирательную комиссию - до 14:00.

Напомним, на территории Нижегородской области очередные и дополнительные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований в 14 муниципалитетах. Сегодня стартовал завершающий день голосования.