фото: избирком Нижегородской области
Явка избирателей в Нижегородской области на 12:00 составила 28,32%. Об этом сообщили в избиркоме региона.
Наибольшей активностью к этому часу отличаются:
55,30 % - г.о. Сокольский (очередные выборы)
41,80 % - Ковернинский муниципальный округ (дополнительные выборы)
41,72 % - Спасский муниципальный округ (дополнительные выборы)
Избирательные участки в Нижегородской области открыты сегодня до 20:00. Если избиратель не может прийти на участок по уважительной причине, доступно голосование на дому, для этого следует обратиться в свою участковую избирательную комиссию - до 14:00.
Напомним, на территории Нижегородской области очередные и дополнительные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований в 14 муниципалитетах. Сегодня стартовал завершающий день голосования.
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