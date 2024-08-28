Председатель УИК № 2665 Светлана Смирнова: "Голосовать приходит много молодёжи и семей с детьми" Политика

Председатель УИК № 2665 Светлана Смирнова: Голосовать приходит много молодёжи и семей с детьми

"Голосовать приходит много молодёжи и семей с детьми", - заявила председатель участковой избирательной комиссии № 2665 Светлана Смирнова, комментируя ход голосования на дополнительных выборах в Нижнем Новгороде.

По её наблюдениям, на избирательные участки много молодых людей приходит голосовать впервые. Она отметила также достаточно высокую явку в последний день голосования.

"Традиционно активно голосуют пожилые люди, но много и молодых людей, которые первый раз пришли на избирательный участок. Мы стараемся отвечать на все возникающие вопросы, объясняем, как проходит голосование", - подчеркнула она.

Отмечается, что для семей с детьми на участке организованы танцевальные конкурсы, спортивные игры и познавательные викторины.

Нижегородка Галина Долганова поделилась, что никогда не пропускает выборы.

"Я хожу голосовать с 18 лет. Всегда внимательно смотрю на информацию о кандидатах – мне важно, чтобы человек «болел» за свой город", - заявила она.

По словам пришедшей на выборы Натальи Смольниковой, голосовать обязательно нужно.

"Наш город в последнее время сильно изменился в лучшую сторону: строится много дорог, детских садов, школ и скверов. Нужно, чтобы изменения продолжились. А это зависит от того, кого мы выберем", - уточнила женщина.

Избирательница Ирина Борисова считает, что, голосуя, жители влияют на современную историю России.

"Я живу в России и, конечно, меня волнует все, что происходит в моей стране. Мы выбираем кандидатов, которые, надеюсь, оправдают наше доверие и сделают нашу жизнь лучше", - сказала нижегородка.

Ранее сообщалось, что явка избирателей на выборах в Нижегородской области по состоянию на 12:00 8 сентября составила 28,32%. Избирательные участки сегодня, в заключительный день голосования, будут работать до 20:00.