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Политика

Председатель УИК №2657 Татьяна Филиппова: "Голосование проходит в штатном режиме"

08 сентября 2024 15:05  [106] Политика
Председатель УИК №2657 Татьяна Филиппова: Голосование проходит в штатном режиме

Председатель УИК №2657 Татьяна Филиппова: Голосование проходит в штатном режиме

На избирательном участке №2657 в школе №122 Советского района Нижнего Новгорода на дополнительных выборах депутата городской Думы голосуют выпускники самой школы, сообщает "ИА "НТА-Приволжье" со ссылкой на председателя УИК Татьяну Филиппову.

"К нам приходят и взрослые, и молодые, и пенсионеры, и семьями. Ходят даже выпускники нашей школы! Все проходит хорошо и в штатном режиме. Нарушений нет", - отметила она.

Так, выпускница учебного заведения Юлия Баженова поделилась своими впечатлениями от голосования.

"Все организовано хорошо, все было понятно при голосовании, вопросов не возникло. Я уже голосовала на выборах президента этой весной, но дистанционно по ДЭГ. Просто в тот раз не было возможности, а сейчас в хорошую погоду я решила прогуляться до родной школы и проголосовать. У нас хороший избирательный участок! Я исполняю свой гражданский долг, тем, что голосую, выборы не пропускаю", - рассказала Юлия Баженова.

Напомним, на территории Нижегородской области проходят очередные и дополнительные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований в 14 муниципалитетах.

В частности, дополнительные выборы депутата городской Думы проходят на избирательных участках Советского района Нижнего Новгорода (округ № 30).

Сегодня стартовал завершающий день голосования.

Явка избирателей на выборах в целом по Нижегородской области по состоянию на 12:00 8 сентября составила 28,32%. Избирательные участки сегодня, в заключительный день голосования, будут работать до 20:00.

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