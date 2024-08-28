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Политика

Елена Ленина: "В Нижегородской области голосование на избирательных участках идет достаточно активно"

08 сентября 2024 16:23  [150] Политика
фото: ОП НО

фото: ОП НО

В Нижегородской области голосование на избирательных участках идет достаточно активно. Об этом заявила член Общественного штаба Нижегородской области по наблюдению за выборами, заместитель председателя региональной Общественной палаты Елена Ленина, комментируя работу общественных наблюдателей.

По данным избирательной комиссии Нижегородской области особенно активно голосуют жители городского округа Сокольский. Согласно информации, к настоящему моменту информация о нарушениях избирательного законодательства в Центр общественного наблюдения не поступала.

"На телефон "горячей линии" приходят звонки. В основном это звонки от желающих проголосовать граждан тех районов города Нижнего Новгорода, в которых в единый день голосования 6-8 сентября выборы не проходят. Это говорит об активном желании граждан участвовать в реализации своих избирательных прав, а также об увеличении доверия граждан к выборным процессам", - подчеркнула Елена Ленина.

От ОП региона задействовано 92 наблюдателя – по одному наблюдателю на каждом избирательном участке. От них информации о нарушениях избирательных прав также не поступало.

"Общественные наблюдатели в канун выборов прошли обучение. Каждому наблюдателю выдан "Золотой стандарт" – это тот информационный материал, который помогает им проводить наблюдение и по которому они сверяют действия избирательных комиссий", - обратила внимание Елена Ленина.

Напомним, на территории Нижегородской области проходят очередные и дополнительные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований в 14 муниципалитетах.

В частности, дополнительные выборы депутата городской Думы проходят на избирательных участках Советского района Нижнего Новгорода (округ № 30).

Сегодня стартовал завершающий день голосования.

Явка избирателей на выборах в целом по Нижегородской области по состоянию на 12:00 8 сентября составила 28,32%. Избирательные участки сегодня, в заключительный день голосования, будут работать до 20:00.

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