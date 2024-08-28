Валентина Цывова: "В Ситуационный центр Общественной палаты России информация о нарушениях из нашей области не поступала" Политика

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О системе общественного контроля по мониторингу избирательных прав граждан рассказала член регионального Общественного штаба по наблюдению за выборами, член Общественных палат России и региона Валентина Цывова.

"В Общественной палате Российской Федерации 5 сентября начал работу Ситуационный центр по наблюдению за выборами – туда поступает вся информация о ходе голосования из всех 83 регионов России, в которых проходят выборы в единый день голосования 6-8 сентября. В 41 субъекте проходят выборы глав регионов, а также довыборы депутатов Государственной думы. Поэтому проводится действительно большой объем работы.

В Нижегородской области в этом году проходят местные выборы - в 14 муниципальных образованиях. Наблюдатели от Общественной палаты Нижегородской области осуществляют мониторинг соблюдения избирательных прав граждан на всех 92 избирательных участках, действующих в регионе.

На данный момент в Ситуационный центр Общественной палаты России по наблюдению за выборами информация о нарушениях избирательного законодательства из Нижегородской области не поступала", - рассказала Валентина Цывова.

Напомним, на территории Нижегородской области проходят очередные и дополнительные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований в 14 муниципалитетах.

В частности, дополнительные выборы депутата городской Думы проходят на избирательных участках Советского района Нижнего Новгорода (округ № 30).

Сегодня стартовал завершающий день голосования.

Явка избирателей на выборах в целом по Нижегородской области по состоянию на 12:00 8 сентября составила 28,32%. Избирательные участки сегодня, в заключительный день голосования, будут работать до 20:00.