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Экономика

ДОМ.РФ предложил запустить соцаренду жилья для многодетных семей в регионах

09 сентября 2024 09:37  [82] Экономика
ДОМ.РФ планирует распространить в России социальную аренду. Например, предлагается развивать программу для многодетных семей в регионах страны.

Об этом ТАСС сообщил заместитель генерального директора ДОМ.РФ Денис Филиппов в ходе Восточного экономического форума.

"Нам бы хотелось удовлетворить спрос и в других регионах по этой программе. Совместно с Минстроем мы вышли с предложением о том, чтобы тиражировать эту программу в других регионах России, например, для многодетных семей. Это облегчит нагрузку на бюджет, ведь для таких семей требуются большие квартиры. Если правительство примет такое решение, то с удовольствием его реализуем", - сказал Денис Филиппов.

Так, по его словам, по одному из проектов во Владивостоке семьи могут снять однокомнатную квартиру площадью 50 кв. м с ремонтом, мебелью и бытовой техникой по социальной аренде за 9,5 тысячи рублей, в то время как рыночная цена аренды такого жилья составляет 40 тысяч рублей в месяц.

ДОМ.РФ с 2016 года работает по нескольким направлениям аренды жилья: коммерческой, корпоративной, льготной для отдельных категорий граждан и студенческой. В настоящее время компания ведет 74 проекта в 19 регионах России. В общей сложности профинансировано строительство  свыше 21,4 тысяч квартир и апартаментов с современной отделкой, мебелью и техникой общей площадью более 1 млн кв. м. Общий объем инвестиций превышает 130 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что Нижний Новгород вошел в топ-10 крупных городов по стоимости аренды жилья.

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Теги:
Аренда Жилье Социальные проекты
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