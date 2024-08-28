Обязательную примирительную процедуру при разводе могут ввести в РФ Общество

Министерство юстиции России собирается подготовить законопроект об обязательной досудебной процедуре примирения при расторжении брака.

Как сообщает "Коммерсант" с ссылкой на ведомство, о разработке законопроекта об обязательной досудебной примирительной процедуре при разводе заявил министр юстиции Константин Чуйченко несколько дней назад.

В Минюсте уточняют, что инициатива прорабатывается с участием представителей научного сообщества и федеральных органов исполнительной власти в целях реализации государственной политики в сфере защиты семьи и укрепления традиционных духовно-нравственных ценностей РФ.

Ожидается, что во время процедуры примирения, супруги смогут достичь договоренности о будущем местожительстве детей, разделе имущества и взыскании алиментов.

Так, например, разводящихся супругов обяжут пройти консультации семейного психолога, если у них есть дети или же один супруг выступает против расторжения брака.

Семейный психолог Николай Смирнов в интервью телеканалу "360" прокомментировал, что такая инициатива поможет парам изменить решение и сохранить семью.

Если один из супругов не хочет развода, то шанс на сохранение брака ещё есть, уверен экcперт, и данный законопроект, в случае его принятия, может подтолкнуть разочаровавшихся людей к конструктивному разговору на тему брака.

Ранее сообщается, что Госдума разрабатывает законопроект о выплатах семьям за долгий брак.