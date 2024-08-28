Свыше 4 млн раз клиенты "ТНС энерго" платили за свет через онлайн-сервисы компании в 2024 году Общество

Ежемесячно полмиллиона клиентов "ТНС энерго" платят за свет через онлайн-сервисы компании. Чаще всего этим пользуются жители Новгородской и Нижегородской областей, а также Краснодарского края и Республики Адыгея.

Причем 50% от всех оплат проходят именно через мобильное приложение "ТНС энерго". Очевидно, что для абонентов это самый удобный "карманный" помощник. Ведь вся информация по лицевому счету всегда под рукой. Популярнее всего сервис в Великом Новгороде, Краснодаре, Карелии, Марий Эл, а также в Пензе и Туле.

Некоторые потребители выбирают другие способы. К примеру, через личный кабинет чаще всего за свет платят жители Ярославля и Ростова-на-Дону. В безавторизационном режиме на сайте платить предпочитают в Нижнем Новгороде и Воронеже. Среди нижегородцев этот вариант в принципе бьет рекорды по популярности – 40% от всех финансовых операций.

Возможность оплаты с помощью электронной квитанции клиенты используют не всегда. Хотя это проще всего, ведь платишь в один клик. Вместе с квитанцией на почту приходит специальная индивидуальная ссылка, перейдя по которой можно сразу «закрыть» счет.

В "ТНС энерго" подчеркивают, что платить за свет через сервисы компании – это не просто удобно, а еще и выгодно – комиссии нет, а деньги мгновенно поступают на лицевой счет. В то время как платежи через банки или почтовые отделения идут несколько дней. Все необходимые услуги доступны на сайте "ТНС энерго НН".