Около 60% IT- специалистов вернулось в Нижегородскую область Экономика

Фото: Алексей Чугунов

Около 60% IT- специалистов вернулось в Нижегородскую область после 2022 года. Как сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", об этом заявил глава региона Глеб Никитин на пресс-конференции в Волго-Вятском банке Сбербанка 9 сентября.

По словам, губернатора, всего в 2022 году Нижегородскую область покинуло около 3000 IT- специалистов.

"По разным оценкам, 60% из них вернулось в регион, то есть около 2000 человек. В настоящее время дефицит таких специалистов в регионе составляет около 2500 человек", - рассказал Глеб Никитин.

Глава региона добавил, что Нижегородская область занимает третье место по развитию индустрии технологий и разработке после Москвы и Санкт-Петербурга, на такой же позиции регион и по количеству IT- специалистов на душу населения.

"Что касается выручки на одного IT- специалиста, то тут Нижегородская область занимает первое место", - отметил губернатор.

Ранее сообщалось, что почти 1 млн айтишников работают в РФ.