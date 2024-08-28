Более 145 тысяч мест для целевого обучения предусмотрено в российских вузах Общество

Фото: ННГУ им. Лобачевского

Более 145 тысяч мест по целевому обучению предусмотрено в российских вузах в 2024 году, сообщается на сайте Правительства РФ.

"В рамках приемной кампании 2024/2025 учебного года общее количество мест в вузах для целевого обучения составило порядка 145,4 тысяч, что на 3,8 тысяч мест больше, чем годом ранее", - сказала вице-премьер Татьяна Голикова.

Всего на целевое обучение по программам бакалавриата и специалитета зачислено около 39 тысяч человек. Прием на обучение по программам магистратуры, аспирантуры, ординатуры и ассистентуры-стажировки еще продолжается.

Самое большое число абитуриентов по результатам приемной компании на программы бакалавриата и специалитета было зачислено в области здравоохранения и медицинских наук (72,7% квоты), сельского хозяйства и сельскохозяйственных наук (46,6% квоты).

Лидерами по популярности у абитуриентов оказались лечебное дело, педиатрия, педагогика, стоматология, ветеринария, агроинженерия, электроэнергетика и электротехника, информатика и вычислительная техника, информационные системы и технологии, проектирование авиационных и ракетных двигателей.

Ранее сообщалось, что Минобрнауки хочет уменьшить число олимпиадников на бюджетных местах в вузах.