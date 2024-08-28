Депутаты Госдумы выступили против обучения детей мигрантов в российских школах Общество

Россия действительно нуждается в иностранных специалистах, но учить детей мигрантов за счёт налогов не стоит. Такую позицию в комментарии телеканалу "360" озвучил депутат Госдумы Ярослав Нилов.

"Вот почему мы такие добрые? Почему мы пускаем, оплачиваем учение, страдаем от того, что нам навязывают субкультуры? Родители этих детей пытаются воспитывать, если что-то им не нравится. Во дворах потом наши дети не могут играть на детских площадках, потому что они захвачены", — заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Депутат выступил c предложением создать миграционную систему по запросу конкретных регионов, отраслей и предприятий — например, если на каком-то проекте не хватает сварщиков или других квалифицированных рабочих.

Напомним, ранее группа депутатов Госдумы от фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, который ограничит трудовым мигрантам, не имеющим российского гражданства, право привозить в Россию свои семьи.

Как пояснили авторы инициативы, сейчас дети и неработающие супруги мигрантов могут беспрепятственно переезжать в Россию вместе с ними на основании их трудовых договоров или патентов - а это приводит к бесконтрольному миграционному притоку и к общественной напряжённости.