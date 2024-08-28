Мост через реку Вадок в Нижегородской области откроют этой осенью Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Ремонт моста на дороге Криуша - Вад - Бутурлино - Толба через реку Вадок в Вадском муниципальном округе выполнен на 50%. Как сообщает пресс-служба правительства региона, ремонтные работы начались в прошлом году в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги".

Рабочие полностью завершили устройство железобетонной монолитной распределительной плиты проезжей части и переходных плит в зоне сопряжения. Начинается устройство оклеечной гидроизоляции, после чего начнется монтаж ограждения безопасности и укладка в два слоя асфальтобетона. На время ремонта объезд организован по временной дороге.

В 2023 году на мосту была выявлена необратимая деформация конструкций. Она произошла из-за большой интенсивности движения, в том числе, большегрузного транспорта, на этом участке дороги. Сразу же была подготовлена проектная документация на ремонт мостового перехода.

После окончания ремонта мост будет рассчитан на проезд всех видов автотранспорта и проход пешеходов.

Ранее сообщалось, что мост через реку Валаву у Лыскова отремонтируют за 23 млн рублей.