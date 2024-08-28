Дорогу от Воротынца до берега Волги отремонтировали по нацпроекту Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Воротынском муниципальном округе отремонтировали дорогу Воротынец – Фокино - берег реки Волги. Как сообщает Главное управление автомобильных дорог Нижегородской области, участок протяженностью 10,5 км обновлен по нацпроекту проекту "Безопасные качественные дороги". Общая стоимость работ составила 236 млн рублей.

Подрядчик заменил основания дороги, уложил два слоя асфальтобетона, укрепил обочины. Кроме того, была нанесена горизонтальная дорожная разметка, в том числе на три пешеходных перехода, установлено два новых остановочных павильона. Специалисты ГУАД проверили технические характеристики новой дороги: длину, ширину, обочины, разметку, а также пешеходные переходы.

Всего в этом году в Воротынском районе по нацпроекту отремонтируют две дороги общей протяженностью 12,5 км. Уже проведен ремонт подъезда к поселку Красный Восток от автодороги М-7 "Волга". В общей сложности, в Нижегородской области сдано в эксплуатацию 69 участков дорог из 118, которые планируется отремонтировать в 2024 году.

Ранее сообщалось, что ремонт дорог по БКД завершили еще на двух улицах Нижнего Новгорода.