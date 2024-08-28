Повышение стоимости билетов на канатке Нижний Новгород - Бор
Движение по одной полосе Борского моста запустят в декабре
Дорогу у главной проходной ГАЗ расширят до трех полос
Фестиваль русских зарубежных театров пройдёт в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
10 сентября 2024 08:17  [9] Межпоселковый газопровод построили в Семёнове для газификации десяти деревень
10 сентября 2024 07:17  [101] Парковку запретят во дворе Дома офицеров на Большой Покровской
09 сентября 2024 18:56  [302] Новая партия гумпомощи отправлена из Нижегородской области в Курск
09 сентября 2024 18:39  [268] Внутридворовые проезды на улице Ванеева ремонтируют по обращениям жителей
09 сентября 2024 17:22  [273] Движение перекроют в центре Автозавода из-за легкоатлетической эстафеты 15 сентября
09 сентября 2024 16:54  [356] Нижегородский квартал "Сименс и Гальске" рекомендовали пока не сносить
09 сентября 2024 16:28  [290] Мост через реку Вадок в Нижегородской области откроют этой осенью
09 сентября 2024 15:28  [266] Более 145 тысяч мест для целевого обучения предусмотрено в российских вузах
09 сентября 2024 14:57  [352] Депутаты Госдумы выступили против обучения детей мигрантов в российских школах
09 сентября 2024 14:48  [286] Новые остановки для электробусов обустроят на улице Ванеева
Общество

Парковку запретят во дворе Дома офицеров на Большой Покровской

10 сентября 2024 07:17  [101] Общество

Фото: Яндекс. Карты

На проезде в районе дома №30 на улице Большой Покровской в центре Нижнего Новгорода ограничат парковку транспортных средств с 30 сентября.

Как уточнили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства, изменения в организации движения на данном участке необходимы для обеспечения беспрепятственного проезда транспортных средств в районе образовательной организации.

Автомобилистам рекомендуется заранее ознакомиться с условиями парковки на данном участке улицы и следовать указаниям дорожных знаков.

Напомним, что 12 лет назад здание Дома офицеров по улице Большая Покровская, 30 было возвращено Нижегородской епархии. Сейчас его занимают храм, воскресная школа и мастерские иконописи.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
движение Парковка Транспорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Нижегородская область на форуме Технопром-2024
28 августа 2024 15:14Нижегородская область на форуме "Технопром-2024"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph