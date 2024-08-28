Парковку запретят во дворе Дома офицеров на Большой Покровской Общество

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На проезде в районе дома №30 на улице Большой Покровской в центре Нижнего Новгорода ограничат парковку транспортных средств с 30 сентября.



Как уточнили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства, изменения в организации движения на данном участке необходимы для обеспечения беспрепятственного проезда транспортных средств в районе образовательной организации.

Автомобилистам рекомендуется заранее ознакомиться с условиями парковки на данном участке улицы и следовать указаниям дорожных знаков.

Напомним, что 12 лет назад здание Дома офицеров по улице Большая Покровская, 30 было возвращено Нижегородской епархии. Сейчас его занимают храм, воскресная школа и мастерские иконописи.