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Общество

"Вагон Победы", посвященный героям СВО,запустили в Нижнем Новгороде

10 сентября 2024 09:33  [67] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижнем Новгороде по маршруту №21 начал курсировать трамвай с портретами героев специальной военной операции. В его оформлении принимали участие жители региона, которые присылали организаторам информацию о своих героях и их подвигах на передовой. Всего на вагоне размещено более 50 портретов участников СВО, не вернувшихся домой.

Проект "Общественно-историческая выставка "Вагон Победы" реализуется движением "Волонтёры Победы" при поддержке "Росмолодежь.Гранты".

Как отметил замгубернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев, принимавший участие в торжественной церемонии открытия вагона, он станет продолжением "Бессмертного полка", памятью на долгие годы.

"Низкий поклон родственникам погибших героев, отдавших жизнь за нашу Родину, за нашу великую страну! Мы гордимся нашими героями. Вечная им память!" - сказал он.

"Мы должны помнить о том, что они сделали для нашей страны, и передавать память о них следующим поколениям. Пусть каждый, кто увидит этот вагон, будет знать, какой неоценимый вклад бойцы внесли в нашу свободу", - добавил полковник, участник программы "Время героев" Евгений Чинцов.

Руководитель НРО ВОД "Волонтёры Победы" Мария Самоделкина подчеркнула, что одна из задач проекта - познакомить нижегородцев с героями нового времени – участниками СВО, которые ежедневно сражаются за независимость и свободу страны.

"Важно показать, что герои находятся не где-то далеко, они среди нас, нижегородцев. И во многом благодаря нашей помощи в тылу они смогут скорее выполнить свои боевые задачи и вернуться к родным и близким с Победой", - сказала волонтёр.

Напомним, что в рамках проекта "Вагон Победы" оформлено уже пять вагонов трамваев. В ближайшее время волонтёры Победы откроют ещё три тематических вагона трамвая и два вагона метро, посвящённых событиям СВО и добровольцам, оказывающим помощь военнослужащим.

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Теги:
Память СВО Трамвай
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