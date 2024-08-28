Архитектурную подсветку установили на здании нижегородской синагоги

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Подрядная организация завершила работы по монтажу архитектурно-художественной подсветки на фасаде исторического здания синагоги на улице Грузинской в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает АНО "АСИРИС".
Разработкой проекта и установкой архитектурной подсветки занимались специалисты ООО "АВИГРАНД" по заказу АНО "АСИРИС".
Работы велись под авторским и техническим надзором сотрудников ООО "Асгард".
Напомним, купеческий особняк Беляева отреставрируют в Нижегородской области.
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