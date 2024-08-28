Более 1000 человек заразились COVID-19 в Нижегородской области за неделю

Коронавирусом COVID-19 в Нижегородской области заразились 1043 человека с 2 по 8 сентября. Об этом сообщается на сайте Объясняем.рф.
В общей сложности, за минувшую неделю в регионе госпитализированы 56 человек, а выздоровело – 880 пациентов.
Летальных случаев в Нижегородской области за это время не зафиксировано.
В России на минувшей неделе было выявлено 20 505 случаев заболевания коронавирусом, что на 17,3% больше, чем за предыдущую неделю. Число госпитализаций выросло на 7% - до 3166 человек.
Напомним, число заразившихся COVID-19 в Нижегородской области достигло 879 человек в начале сентября.
Также ранее сообщалось, что в июне эксперты прогнозировали очередной подъем заболеваемости коронавирусом в начале этой осени.
По информации телеканала "360", вирусологи не исключают появление новых тяжелых штаммов коронавируса, в которые мутирует "омикрон". Речь идет о более заразных возбудителях, но новой пандемии они не прогнозируют.
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