Движение по одной полосе Борского моста запустят в декабре
Навигация "Метеоров" и "Валдаев" завершится в ноябре
Реставрация ДДТ им. Чкалова завершилась
Дорогу у главной проходной ГАЗ расширят до трех полос
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
10 сентября 2024 14:09  [86] Нижегородцы урегулировали убытки по ОСАГО через "Госуслуги" около 600 раз
10 сентября 2024 13:56  [98] Более 1000 человек заразились COVID-19 в Нижегородской области за неделю
10 сентября 2024 13:35  [112] Заявку на главную просветительскую награду общества "Знание" можно подать до 30 сентября
10 сентября 2024 13:06  [122] Нижегородский главный судебный пристав ответит на вопросы участников СВО и членов их семей
10 сентября 2024 12:40  [138] Роскомнадзор продолжит развивать технологии для противодействия незаконному контенту
10 сентября 2024 11:46  [166] Ремонт участка трассы на Йошкар-Олу завершился в Нижегородской области
10 сентября 2024 11:15  [153] Прием заявок на конкурс социальных и культурных проектов ПАО "ЛУКОЙЛ" продолжится до 15 октября
10 сентября 2024 09:56  [215] Глеб Никитин провёл встречу с главным онкологом России Андреем Каприным
10 сентября 2024 09:33  [199] "Вагон Победы", посвящённый героям СВО, запустили в Нижнем Новгороде
10 сентября 2024 08:59  [203] Депутаты ГД предложили установить лимит на гонорары артистам за счёт бюджета
Общество

Более 1000 человек заразились COVID-19 в Нижегородской области за неделю

10 сентября 2024 13:56  [98] Общество

Коронавирусом COVID-19 в Нижегородской области заразились 1043 человека с 2 по 8 сентября. Об этом сообщается на сайте Объясняем.рф.

В общей сложности, за минувшую неделю в регионе госпитализированы 56 человек, а выздоровело – 880 пациентов.

Летальных случаев в Нижегородской области за это время не зафиксировано.

В России на минувшей неделе было выявлено 20 505 случаев заболевания коронавирусом, что на 17,3% больше, чем за предыдущую неделю. Число госпитализаций выросло на 7% - до 3166 человек.

Напомним, число заразившихся COVID-19 в Нижегородской области достигло 879 человек в начале сентября.

Также ранее сообщалось, что в июне эксперты прогнозировали очередной подъем заболеваемости коронавирусом в начале этой осени.

По информации телеканала "360", вирусологи не исключают появление новых тяжелых штаммов коронавируса, в которые мутирует "омикрон". Речь идет о более заразных возбудителях, но новой пандемии они не прогнозируют.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Здравоохранение Коронавирус
Поделиться:
Новости по теме
20 августа 2024 14:03  [944] Заболеваемость COVID-19 в Нижегородской области за 2 недели выросла в 2 раза
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Нижегородская область на форуме Технопром-2024
28 августа 2024 15:14Нижегородская область на форуме "Технопром-2024"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph