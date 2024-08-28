"Единая Россия" с большим отрывом победила в ЕДГ-2024 Политика

Фото: НРО партии "Единая Россия"

"Единая Россия" подвела предварительные итоги выборов на брифинге в ТАСС и на совместном заседании Президиума Генсовета и Бюро Высшего совета.

Партия выдвинула более 36 тысяч кандидатов на 35 тысяч мандатов и во всех регионах одержала уверенную победу, в очередной раз доказав статус ведущей политической силы страны, отметил председатель Высшего совета "Единой России" Борис Грызлов.

"Избиратели поддержали политику президента и доверили нашей партии проводить курс президента на всех уровнях власти и управления. Главным результатом этой кампании я считаю беспрецедентный уровень обновления. Более 80% победителей от партии – новые лица. Мы отлично понимаем, насколько важна кадровая ротация для партии. "Бронзоветь" нам как ведущей политической силе ни в коем случае нельзя", – сказал он.

Борис Грызлов также отметил, что несмотря на то, что кампания проходила в непростых внешнеполитических условиях, а противник пытался предпринять попытки сорвать выборы, - он не смог реализовать свои задачи.

"На агрессию и эскалацию российское общество ответило еще большей сплоченностью и консолидацией вокруг президента", – отметил Борис Грызлов.

Врио секретаря Генсовета Владимир Якушев остановился на итогах выборов.

"По выборам в Госдуму разыгрывались три мандата, "Единая Россия" их оставила за собой. Виктория Абрамченко – 75%, Олег Матыцин – 68% (оба - кандидаты от "Единой России" - прим.), Николай Шульгинов – 55%. Николай Шульгинов шел как самовыдвиженец, партия его поддерживала", - рассказал он.

Прямые выборы высших должностных лиц прошли в 21 регионе. Победили кандидаты, которых выдвинула "Единая Россия". В законодательные собрания выборы прошли в 13 регионах. Средний результат "Единой России" по стране – 64,6%.

"Итоговый результат – партия получила 82% мандатов, которые разыгрывались по уровню выборов в региональные заксобрания. В 2019 году у партии было 66% мандатов", – отметил врио секретаря Генсовета.

На выборах в представительные органы административных центров "Единая Россия" получила 85% мандатов. В 2019 году у партии было 64%, напомнил Владимир Якушев.

Ключевой особенностью ЕДГ-2024 Владимир Якушев назвал победу на выборах 308 участников СВО, которых выдвинула "Единая Россия". Выиграли 81% кандидатов этой категории.

"Ребят сопровождали на протяжении всей кампании. Отдельно работала по специальному курсу Высшая партийная школа. И процент побед участников СВО на выборах, который мы получили, беспрецедентно высок по отношению к другим партиям, которые также в своих рядах имели участников спецоперации", - подчеркнул он.

Помимо этого, на основных уровнях выборов выиграл 31 активист "Молодой Гвардии Единой России".

Обновление депутатского корпуса партии по итогам прошедших выборов составит 87%.

"Обновление – одна из важнейших задач. Мы будем постоянно этот показатель мониторить и держать на контроле", – сказал Владимир Якушев.

Он подчеркнул – партия в ходе ЕДГ-2024 начала подготовку к федеральной кампании-2026.

"Если мы так же продолжим совместно трудиться, думаю, федеральная кампания 2026 года пройдет организованно. И задачи, которые мы себе поставим, обязательно решим", - сказал Владимир Якушев.

Напомним, в Нижегородской области состоялись основные и дополнительные выборы депутатов представительных органов в 14 муниципальных образованиях.

"Прошедшие выборы подтвердили статус "Единой России" как ведущей политической силы. Партия сохранила за собой все мандаты депутатов Государственной Думы, обеспечила избрание глав регионов, а на выборах в законодательные собрания получила результат в 82%. Это - большая ответственность перед людьми, которые поддержали наших кандидатов на выборах", - отметил депутат Госдумы, руководитель Приволжского межрегионального координационного совета "Единой России" Роман Любарский.

Депутат Госдумы также отметил важность участия в выборах героев СВО.

"В Нижегородской области в рамках дополнительных выборов депутатами городских дум Нижнего Новгорода и Сарова стали участники специальной военной операции полковник Евгений Чинцов и ефрейтор Иван Плаксин. Уверен, что их опыт будет достойно использован в новом для них депутатском служении", - сказал Роман Любарский.