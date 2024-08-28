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Политика

Явка на выборах в Нижегородской области составила почти 35%

09 сентября 2024 13:58  [128] Политика

Фото: Кира Мишина

В Центризбиркоме Нижегородской области озвучили предварительные итоги выборов в регионе.

Напомним, в единый день голосования выборы проводились в 14 муниципальных образованиях. Проголосовать на избирательных участках можно было в течение трёх дней - 6, 7, 8 сентября.

В организации голосования в Нижегородской области задействованы 16 территориальных избирательных комиссий – это 186 членов территориальных избирательных комиссий с правом решающего голоса - и 92 участковые избирательные комиссии (776 членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса).

В выборах участвовало 159 зарегистрированных кандидатов, из которых 10 самовыдвиженцев и 149 представителей политических партий.

Из 75 тысяч избирателей соответствующих муниципальных образований, включённых в списки для голосования, в выборах приняли участие 26 338 человек - 34,9%.

Очередные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований проходили в г.о.г. Воротынский и г.о. Сокольский. Явка в этих муниципалитетах составила 44,98% и 72,02% соответственно.

В муниципалитетах, где проходили дополнительные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований, наиболее высокая явка зафиксирована в Краснобаковском. (54,44%), Ковернинском (53,25%) и в Спасском (49,48%).

На дополнительных выборах депутата городской Думы Нижнего Новгорода VII созыва по одномандатному избирательному округу №30 проголосовали 23,32% избирателей. По предварительным итогам, с огромным отрывом здесь лидирует полковник, участник программы "Время героев" Евгений Чинцов.

В Избиркоме уточнили, что по итогам выборов замещены все вакантные мандаты, избраны 48 депутатов - 3 самовыдвиженца и 45 "партийных": 30 - от "Единой России", 8 - от КПРФ, 4 - от ЛДПР, 1 - от партии "Справедливая Россия - За Правду" и 2 - от "Новых людей".

Наблюдение за организацией и ходом голосования осуществляли наблюдатели от зарегистрированных кандидатов, политических партий, Общественной палаты Нижегородской области.

Как ранее сообщил телеканал "360", трёхдневные выборы прошли в 49 из 83 регионов страны. В 21 регионе выбирали губернаторов, в 13 — депутатов местных парламентов, еще в нескольких — депутатов в Госдуму на места, оказавшиеся вакантными. Дистанционное электронное голосование организовано в 25 регионах.

По всей стране участие в выборах приняли свыше 27 млн избирателей. При этом на выборах губернаторов самой высокой явка оказалось в Курской области — 57%.

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Теги:
Выборы Избирком
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