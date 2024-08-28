Более 3 млрд рублей вложит инвестор в проект КРТ на Дьяконова в Нижнем Новгороде Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Голосование по вопросу включения домов в проект комплексного развития территории в районе улиц Дьяконова и Львовской завершилось в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Жители 25 из 27 многоквартирных ветхих домов по улицам Борской, Бурденко, Васнецова, Героя Васильева, Детской, Львовской и Рабочей предварительно вошли в границы КРТ.

Таким образом, жители 309 квартир улучшат свои жилищные условия благодаря реализации этого проекта, будет построено более 90 тыс. кв. метров жилья.

"С помощью механизма КРТ мы не только создаем достойные условия проживания для многих семей, но и обновляем городскую среду, решаем вопросы расселения ветхого и аварийного фонда, модернизации социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры. Эти изменения происходят за счет средств инвестора",- отметил зампредседателя правительства Нижегородской области Иван Каргин.

Он добавил, что инвестор будет обязан построить детсад на 100 мест и инженерные сети, а также разработать проект здания школы на 825 мест.

Проект КРТ будет реализован в течение 10 лет. Инвестор обязан вложить в его реализацию более 3 млрд рублей, включая расходы на расселение жильцов и строительство нового детсада.

Аукцион по выбору инвестора для реализации проекта пройдет в октябре 2024 года.

Напомним, что СЗ "СтройУслуги-5" построит ЖК на улице Янки Купалы в Автозаводском районе по КРТ.