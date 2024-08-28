Программа "Один округ – один тариф" в Нижегородской области
Движение по одной полосе Борского моста запустят в декабре
Музей купечества планируется создать в Нижнем Новгороде
Пешеходный тоннель строят под улицей Добролюбова
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
10 сентября 2024 17:41  [4] Тело водителя фуры подняли водолазы из Оки
10 сентября 2024 12:13  [189] Около 70 млн рублей потеряли нижегородцы за неделю из-за мошенников
10 сентября 2024 11:30  [222] Около 60 мотоциклистов оштрафовали за прошлую неделю в Нижнем Новгороде
09 сентября 2024 10:12  [510] Телефонные аферисты развели двух жителей Автозаводского района на 2,5 млн рублей
09 сентября 2024 07:44  [601] Два расселённых дома сгорели ночью в Московском районе Нижнего Новгорода
08 сентября 2024 19:54  [621] Секция батареи упала на подростка с многоэтажки в Сарове
07 сентября 2024 20:23  [790] Грузовик упал со Стригинского моста
07 сентября 2024 18:51  [853] Возгорание на 3,5 га произошло на территории Володарского района
07 сентября 2024 15:38  [704] Техническая сигнализация сработала в ТЦ "Небо" в Нижнем Новгороде
07 сентября 2024 11:26  [725] Три решения о прекращении гражданства РФ приняли в Нижегородской области
Происшествия

Тело водителя фуры подняли водолазы из Оки

10 сентября 2024 17:41  [4] Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области

Водолазы МЧС извлекли из Оки тело 67-летнего водителя фуры. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского ГУ МЧС.

Отмечается, что спасательная операция заняла несколько дней, так как кабина у грузовика после падения со Стригинского моста была сильно повреждена. Спасателям пришлось вручную, без специнструмента разбирать кабину.

В обстоятельствах произошедшего будут разбираться сотрудники полиции.

Ранее сообщалось, что грузовик упал со Стригинского моста.

 

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ДТП МЧС
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Нижегородская область на форуме Технопром-2024
28 августа 2024 15:14Нижегородская область на форуме "Технопром-2024"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph