Тело водителя фуры подняли водолазы из Оки Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области

Водолазы МЧС извлекли из Оки тело 67-летнего водителя фуры. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского ГУ МЧС.

Отмечается, что спасательная операция заняла несколько дней, так как кабина у грузовика после падения со Стригинского моста была сильно повреждена. Спасателям пришлось вручную, без специнструмента разбирать кабину.

В обстоятельствах произошедшего будут разбираться сотрудники полиции.

Ранее сообщалось, что грузовик упал со Стригинского моста.