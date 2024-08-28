Тело водителя фуры подняли водолазы из Оки

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Водолазы МЧС извлекли из Оки тело 67-летнего водителя фуры. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского ГУ МЧС.
Отмечается, что спасательная операция заняла несколько дней, так как кабина у грузовика после падения со Стригинского моста была сильно повреждена. Спасателям пришлось вручную, без специнструмента разбирать кабину.
В обстоятельствах произошедшего будут разбираться сотрудники полиции.
Ранее сообщалось, что грузовик упал со Стригинского моста.
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