Завод по производству рыбных кормов открылся под Нижним Новгородом Экономика

Фото: Антон Романов Вконтакте

Завод по производству рыбных кормов открылся под Нижним Новгородом, сообщает НТА-Приволжье.

Автоматизированное производство продукции расположено в Павловском районе, а инвестором проекта стал агропромышленный холдинг "Русское поле".

Как подчеркнул гендиректор агрохолдинга Антон Романов, в планах выход на выпуск продукции объемом 15 тыс. тонн в год, что соответствует 10% от потребления всей России.

"Основная идея создания такого производства - импортозависимость России и начало СВО. Нам ограничили свои поставки иностранные партнёры, но мы не растерялись и воспользовались этой ситуацией. У нас сейчас занято на предприятии около 10 человек, все остальное – автоматизированное производство. Компоненты для кормов нам поставляют Белоруссия и Китай", - рассказал руководитель агропромышленного предприятия.

Напомним, крупный молочный комплекс построят в Дальнеконстантиновском районе.