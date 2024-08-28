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Экономика

Завод по производству рыбных кормов открылся под Нижним Новгородом

10 сентября 2024 18:45  [83] Экономика

Фото: Антон Романов Вконтакте

Завод по производству рыбных кормов открылся под Нижним Новгородом, сообщает НТА-Приволжье.

Автоматизированное производство продукции расположено в Павловском районе, а инвестором проекта стал агропромышленный холдинг "Русское поле".

Как подчеркнул гендиректор агрохолдинга Антон Романов, в планах выход на выпуск продукции объемом 15 тыс. тонн в год, что соответствует 10% от потребления всей России.

"Основная идея создания такого производства - импортозависимость России и начало СВО. Нам ограничили свои поставки иностранные партнёры, но мы не растерялись и воспользовались этой ситуацией. У нас сейчас занято на предприятии около 10 человек, все остальное – автоматизированное производство. Компоненты для кормов нам поставляют Белоруссия и Китай", - рассказал руководитель агропромышленного предприятия.  

Напомним, крупный молочный комплекс построят в Дальнеконстантиновском районе.

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Теги:
АПК Сельское хозяйство
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