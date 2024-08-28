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Общество

В Дзержинске состоялось торжественное гашение марки, посвященной званию "Город трудовой доблести"

10 сентября 2024 19:04  [55] Общество

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

В Дзержинске 10 сентября состоялась торжественная церемония специального гашения почтовой марки "Дзержинск – Город трудовой доблести". 

На почтовой марке изображена стела "Дзержинск – Город трудовой доблести", открытие которой состоялось также сегодня. На памятнике расположены три бронзовые фигуры, символизирующие тружеников тыла, работавших на заводах Дзержинска в годы Великой Отечественной войны – химика, рабочего и девушку-заводчанку. Сама марка вышла в обращение 9 августа. В дополнение были выпущены конверты первого дня и специальный штемпель. 

Участие в церемонии приняли губернатор Нижегородской области, секретарь регионального отделения "Единой России" Глеб Никитин, председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин, глава города Дзержинска Иван Носков, а также представители "Почты России" и предприятия "Марка", общественных организаций.

"Для сохранения исторической памяти и правды важно использовать максимальное количество возможностей. Эта почтовая марка – дань уважения подвигу тружеников Дзержинска в годы Великой Отечественной войны. Марка будет интересна коллекционерам, всем, кто увлекается историей Великой Отечественной войны", - отметил Глеб Никитин.

Уникальность специального гашения состоит в том, что с помощью оттиска почтового штемпеля фиксируется важное событие или дата, сохраняя таким образом его в памяти поколений. Штемпель действует всего один день. Именно поэтому марки, на которых появляется специальный почтовый отпечаток, становятся исторической ценностью и предметом гордости филателистов, пополняют экспозиции музеев и частные коллекции.

"Жители Дзержинска внесли значительный вклад в Победу в Великой Отечественной войне. Развернутые в годы войны производства бесперебойно поставляли фронту вооружение, технику, предметы первой необходимости. Воинский подвиг и героический труд наших земляков и по сей день служат нам примером самоотверженности и патриотизма. Дзержинцам есть чем гордиться и сейчас, потому что сегодня на наших предприятиях работают внуки и правнуки славных тыловиков. И эта марка – одновременно и дань памяти, и возможность передать подрастающему поколению нашу гордость и трепетное отношение к человеку труда", - сказал Иван Носков. 

"Выход новой почтовой марки – это всегда значимое событие в мире филателии. Но для нас имеет особую ценность, что многие важные моменты в истории Нижегородской области, в истории нашей страны отображаются на почтовой продукции. Время неумолимо бежит вперед, отдаляя нас и от событий Великой Отечественной войны. И наша главная задача сохранить это не только в памяти, но и на таких знаках как почтовые марки. Это проявление внимания и уважения к нашей истории, это то, что передается из поколения в поколение", - подчеркнул руководитель управления федеральной почтовой связи в Нижегородской области Сергей Дубровин. 

Первым памятные рамы с погашенными маркированными сегодня конвертами вручили представителям промышленных предприятий Дзержинска, которые в годы Великой Отечественной войны ковали Победу в тылу. В свою очередь, Глеб Никитин передал памятную раму родителям участника СВО, Героя России Виталия Антонова, а Иван Носков – в дар краеведческому музею города Дзержинска.

Напомним, с первых же дней Великой Отечественной войны Дзержинск перестроился на военный режим и стал центром советской химической промышленности. В городе  производилось до 50% взрывчатых веществ от общего количества по стране, было выпущено более 150 млн штук боеприпасов.

С инициативой расширить список претендентов на звание "Город трудовой доблести" вышли депутаты "Единой России". С предложением начать сбор подписей в поддержку присвоения Дзержинску этого почетного звания в конце мая 2021 года выступил губернатор Нижегородской области, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Глеб Никитин.

В поддержку инициативы было собрано более 242 тысяч подписей. Звание "Город трудовой доблести" было присвоено Дзержинску 10 сентября 2021 года согласно Указу Президента РФ Владимира Путина.

Серия почтовых марок "Города трудовой доблести" выпускается по инициативе "Единой России", "Почты России" и предприятия "Марка". В 2023 году вышла памятная марка, посвященная Нижнему Новгороду, на которой изображен памятник "Горьковчанам – доблестным труженикам тыла".

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Теги:
Дзержинск Единая Россия Памятники
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