Программа "Один округ – один тариф" в Нижегородской области
Навигация "Метеоров" и "Валдаев" завершится в ноябре
Дорогу у главной проходной ГАЗ расширят до трех полос
Пешеходный тоннель строят под улицей Добролюбова
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
10 сентября 2024 19:04  [65] В Дзержинске состоялось торжественное гашение марки, посвященной званию "Город трудовой доблести"
10 сентября 2024 18:54  [69] Глеб Никитин принял участие в открытии памятной стелы "Город трудовой доблести" в Дзержинске
10 сентября 2024 17:15  [140] Нижний Новгород вошел в топ-5 городов с ростом ставок на посуточную аренду жилья
10 сентября 2024 16:48  [142] Дзержинский госпиталь ветеранов войн закупил медоборудование на 11 млн рублей
10 сентября 2024 16:26  [143] Земельный сельхозучасток отберут у нерадивого собственника в Дивеевском районе
10 сентября 2024 15:32  [162] Кстовские тепловые сети завершают подготовку к отопительному сезону
10 сентября 2024 14:09  [180] Нижегородцы урегулировали убытки по ОСАГО через "Госуслуги" около 600 раз
10 сентября 2024 13:56  [200] Более 1000 человек заразились COVID-19 в Нижегородской области за неделю
10 сентября 2024 13:35  [201] Заявку на главную просветительскую награду общества "Знание" можно подать до 30 сентября
10 сентября 2024 13:06  [234] Нижегородский главный судебный пристав ответит на вопросы участников СВО и членов их семей
Общество

Глеб Никитин принял участие в открытии памятной стелы "Город трудовой доблести" в Дзержинске

10 сентября 2024 18:54  [69] Общество

Фото: Руслан Лобанов

В Дзержинске 10 сентября открыли памятную стелу "Город трудовой доблести". В торжественной церемонии приняли участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, председатель Заксобрания региона Евгений Люлин, главный федеральный инспектор по Нижегородской области Александр Мурзин, глава Дзержинска Иван Носков, ветераны заводов, работавших в Дзержинске в годы Великой Отечественной войны, и нынешние руководители промышленных предприятий.

"Три года назад Указом Президента России Дзержинску было присвоено почётное звание "Город трудовой доблести". Это событие стало нашей общей победой. В поддержку инициативы было собрано более 240 тысяч подписей. Этот монумент символизирует особую силу и единство людей, историческую память о беспримерном трудовом героизме, исключительном вкладе дзержинских предприятий и их тружеников в Великую Победу. Именно в Дзержинск в начале Великой Отечественной войны переехал наркомат химической промышленности. По сути, это был самый настоящий центр - как идеологический, так и центр массового производства боеприпасов и спецхимии. 50 процентов объёмов взрывчатки на фронт было поставлено именно из Дзержинска. И все мы помним легендарные "Катюши", которые стреляли боеприпасами из Дзержинска, и авиационные бомбы, и противотанковые мины... Конечно, вклад города в Победу невозможно переоценить! Сегодня мы открываем новый символ города – стелу. Очень символично, что она находится на площади, которая по инициативе самих дзержинцев стала называться теперь площадью Трудовой доблести", - отметил Глеб Никитин.

Высота стелы "Город трудовой доблести" в Дзержинске составляет 25 метров. Ее центральный элемент – 15-метровый кристалл – установлен на металлоконструкции и облицован прочным композитным материалом. В основании стелы расположены три бронзовые трехметровые фигуры, символизирующие тружеников тыла, работавших на заводах Дзержинска в годы Великой Отечественной войны, – химика, рабочего и девушку-заводчанку. Автором проекта стелы является член Союза художников РФ, скульптор Алексей Щитов.

"Мы отлично помним, как вместе боролись за присвоение почетного звания, как собирали подписи, как радовались восстановлению справедливости. Это событие по-настоящему объединило жителей Дзержинска. Убежден, что новая площадь и стела станут точкой притяжения для людей. Сегодня Дзержинск получил еще одну достопримечательность, благоустроенное пространство, которое будет гордостью города, частью нашей исторической памяти", - заявил Евгений Люлин на церемонии открытия.

Александр Мурзин подчеркнул, что Дзержинск является одним из драйверов экономики не только Нижегородской области, но и всей России.

"Вся история города — это история подвига его жителей. Неслучайно на стеле изображены награды, которые получали местные предприятия. Вот уже почти сто лет Дзержинск идет по пути трудовых свершений — как для мирных целей, так и для военных. Сегодня город продолжает жить, развиваться, расцветать. Хочу пожелать дзержинцам успехов и новых побед", — отметил главный федеральный инспектор по Нижегородской области.

Вокруг монумента размещена информация о заводах, работавших в Дзержинске в годы Великой Отечественной войны и удостоенных государственных наград.  

"Поздравляю дзержинцев и всю Нижегородскую область с этим важным и значимым событием. Считаю, эта стела в полной мере отразила величие трудового подвига дзержинцев в годы Великой Отечественной войны. В ней сконцентрировано все – и трудовая доблесть, и стремление к победе, и тяжелый труд в условиях военного времени, и вера в победу, которая обязательно будет за нами. Сложные времена рождают сильных людей, и скульптору Алексею Щитову удалось передать всю силу духа дзержинцев. Поздравляю всех с третьей годовщиной присвоения Дзержинску почетного звания "Город трудовой доблести!", - сказал глава города Иван Носков.

После церемонии Глеб Никитин встретился с родителями участника СВО, Героя России Виталия Антонова. Глава региона поблагодарил Сергея и Жанну Антоновых за воспитание сына.

Напомним, почетное звание "Город трудовой доблести" было присвоено Дзержинску Указом Президента Российской Федерации от 10.09.2021 г. №519. Текст Указа также размещен на стеле.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Глеб Никитин Дзержинск Памятники
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Нижегородская область на форуме Технопром-2024
28 августа 2024 15:14Нижегородская область на форуме "Технопром-2024"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph