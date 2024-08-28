Глеб Никитин принял участие в открытии памятной стелы "Город трудовой доблести" в Дзержинске Общество

Фото: Руслан Лобанов

В Дзержинске 10 сентября открыли памятную стелу "Город трудовой доблести". В торжественной церемонии приняли участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, председатель Заксобрания региона Евгений Люлин, главный федеральный инспектор по Нижегородской области Александр Мурзин, глава Дзержинска Иван Носков, ветераны заводов, работавших в Дзержинске в годы Великой Отечественной войны, и нынешние руководители промышленных предприятий.

"Три года назад Указом Президента России Дзержинску было присвоено почётное звание "Город трудовой доблести". Это событие стало нашей общей победой. В поддержку инициативы было собрано более 240 тысяч подписей. Этот монумент символизирует особую силу и единство людей, историческую память о беспримерном трудовом героизме, исключительном вкладе дзержинских предприятий и их тружеников в Великую Победу. Именно в Дзержинск в начале Великой Отечественной войны переехал наркомат химической промышленности. По сути, это был самый настоящий центр - как идеологический, так и центр массового производства боеприпасов и спецхимии. 50 процентов объёмов взрывчатки на фронт было поставлено именно из Дзержинска. И все мы помним легендарные "Катюши", которые стреляли боеприпасами из Дзержинска, и авиационные бомбы, и противотанковые мины... Конечно, вклад города в Победу невозможно переоценить! Сегодня мы открываем новый символ города – стелу. Очень символично, что она находится на площади, которая по инициативе самих дзержинцев стала называться теперь площадью Трудовой доблести", - отметил Глеб Никитин.

Высота стелы "Город трудовой доблести" в Дзержинске составляет 25 метров. Ее центральный элемент – 15-метровый кристалл – установлен на металлоконструкции и облицован прочным композитным материалом. В основании стелы расположены три бронзовые трехметровые фигуры, символизирующие тружеников тыла, работавших на заводах Дзержинска в годы Великой Отечественной войны, – химика, рабочего и девушку-заводчанку. Автором проекта стелы является член Союза художников РФ, скульптор Алексей Щитов.

"Мы отлично помним, как вместе боролись за присвоение почетного звания, как собирали подписи, как радовались восстановлению справедливости. Это событие по-настоящему объединило жителей Дзержинска. Убежден, что новая площадь и стела станут точкой притяжения для людей. Сегодня Дзержинск получил еще одну достопримечательность, благоустроенное пространство, которое будет гордостью города, частью нашей исторической памяти", - заявил Евгений Люлин на церемонии открытия.

Александр Мурзин подчеркнул, что Дзержинск является одним из драйверов экономики не только Нижегородской области, но и всей России.

"Вся история города — это история подвига его жителей. Неслучайно на стеле изображены награды, которые получали местные предприятия. Вот уже почти сто лет Дзержинск идет по пути трудовых свершений — как для мирных целей, так и для военных. Сегодня город продолжает жить, развиваться, расцветать. Хочу пожелать дзержинцам успехов и новых побед", — отметил главный федеральный инспектор по Нижегородской области.

Вокруг монумента размещена информация о заводах, работавших в Дзержинске в годы Великой Отечественной войны и удостоенных государственных наград.

"Поздравляю дзержинцев и всю Нижегородскую область с этим важным и значимым событием. Считаю, эта стела в полной мере отразила величие трудового подвига дзержинцев в годы Великой Отечественной войны. В ней сконцентрировано все – и трудовая доблесть, и стремление к победе, и тяжелый труд в условиях военного времени, и вера в победу, которая обязательно будет за нами. Сложные времена рождают сильных людей, и скульптору Алексею Щитову удалось передать всю силу духа дзержинцев. Поздравляю всех с третьей годовщиной присвоения Дзержинску почетного звания "Город трудовой доблести!", - сказал глава города Иван Носков.

После церемонии Глеб Никитин встретился с родителями участника СВО, Героя России Виталия Антонова. Глава региона поблагодарил Сергея и Жанну Антоновых за воспитание сына.

Напомним, почетное звание "Город трудовой доблести" было присвоено Дзержинску Указом Президента Российской Федерации от 10.09.2021 г. №519. Текст Указа также размещен на стеле.