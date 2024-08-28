Законопроект о запрете продажи алкоголя лицам до 21 года подготовят в Госдуме Общество

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Лидер Всероссийского движения "Трезвая Россия", депутат Госдумы Султан Хамзаев намерен подготовить законопроект о запрете продажи и употребления алкоголя лицами моложе 21 года. Об этом он рассказал РИА Новости.

"Выступаю за запрет продажи и потребления алкоголя до 21 года. Такой возрастной ценз необходим в качестве продолжения нашей мягкой, аккуратной антиалкогольной политики. Мы должны сокращать возраст потребления алкоголя, поднимая вверх существующую планку", - прокомментировал парламентарий.

Он уточнил, что для общественной безопасности алкоголь такое же оружие, которое человек может купить при полном созревании личности, и психологическая отметка для этого - 21 год. так, например, охотничье, спортивное, а также травматическое оружие можно купить с 21 года.

Хамзаев считает, что нужно наказывать не только магазины за продажу алкоголя лицам до 21 года, но и самих граждан за потребление алкоголя.

"За потребление алкоголя до 21 года должна быть введена административная ответственность для виновника. Планирую в ближайшее время выйти с оформленным предложением", - рассказал об инициативе лидер "Трезвой России".