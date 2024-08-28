Более 4 тысяч участков предлагается в Нижегородской области под застройку

Информация о 4229 земельных участках для застройки - как индивидуальной так и многоквартирной - внесена в сервис Управления Росреестра по Нижегородской области "Земля для стройки". Они расположены в 12 муниципалитетах, их совокупная площадь составляет 4114 гектара. Участки могут быть предоставлены для строительства гражданам и бизнесу.
Напомним, выявлением земельных участков занимается оперативный штаб при управлении Росреестра. В его состав входят представители различных исполнительных органов власти области. Главной задачей штаба является проведение работы по выявлению земельных участков, незастроенных земель и территорий в регионе, которые могут образовывать новые земельные участки для дальнейшего вовлечения их в оборот жилищного строительства.
Работа сервиса Публичной кадастровой карты "Земля для стройки" осуществляется в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда".
Как рассказали в Управлении Росреестра, на первом месте по количеству выявленных участков для строительства оказался Нижний Новгород: на сегодняшний день почти 700 га уже осваиваются и 379 га ищут своих хозяев.
Вторую строчку рейтинга по количеству выявленных и вовлечённых участков через сервис "Земля для стройки" занял Кстовский округ: на 770 га идёт строительство, а 246 га ещё ждут своей очереди.
Также в лидерах оказался Богородский округ, там вовлечено 375 га территорий.
На прошлой неделе комиссия оперштаба включила в перечень ещё 74 земельных участка, расположенных в деревне Рошвенская Сокольского района. Скоро эти земли также буду отражаться в сервисе кадастровой карты.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+