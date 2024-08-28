Курсанта-речника, сбившего на самокате нижегородку, оштрафовали на 800 рублей Общество

Фото: ГУ МВД РФ по Нижегородской области

Сотрудники Госавтоинспекции областного центра установили личность самокатчика, сбившего девушку-пешехода на тротуаре на улице Ульянова в Нижегородском районе.

Как рассказали в ведомстве, в полицию обратилась нижегородка, которая сообщила о ДТП, которое случилось с ней 5 сентября. Когда она шла по тротуару, её сбил молодой человек на электросамокате. От удара потерпевшая упала, и у неё разбился телефон. Девушке помогли подняться другие прохожие. А вот виновник аварии - курсант речного училища, который ехал в компании с коллегой, поспешил ретироваться.

Сотрудники Госавтоинспекции провели административное расследование, в результате которого установили личность нарушителя. Им оказался 18-летний молодой человек, который полностью признал свою вину. Он рассказал, что уехал с места происшествия из-за паники, и ему стыдно, что он даже не поинтересовался самочувствием девушки.

В отношении самокатчика составлен административный материал по части 2 статьи 12.29 КоАП РФ (нарушение ПДД лицом, непосредственно участвующим в процессе дорожного движения). Молодому человеку выписан штраф в размере 800 рублей.

Госавтоинспекторы напомнили основные правила при управлении электросамокатом:

- держите руль двумя руками для сохранения равновесия и быстрого торможения;

- тормозите плавно и заранее;

- во время поездки на самокате не должно быть больше одного человека;

- передвигайтесь по велодорожкам, при их отсутствии - по пешеходным дорожкам, тротуарам, обочинам, по правому краю проезжей части;

- управляйте самокатом в трезвом состоянии;

- при движении не пользуйтесь телефоном и наушниками;

- уступайте дорогу пешеходам и подстраивайтесь под скорость поток, а также соблюдайте дистанцию.

Напомним, ранее депутаты Госдумы озвучили позицию, что необходимо обязать ставить номера на все электросамокаты, а не только прокатные. Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов прокомментировал телеканалу "360", что такая мера позволит идентифицировать и наказывать виновников ДТП.

Напомним, что более 700 нарушений правил управления средствами индивидуальной мобильности выявлено на дорогах Нижнего Новгорода с начала года. В 2024 году на территории областного центра зарегистрировано 171 ДТП с участием СИМ, в результате которых 178 человек пострадали, 1 пешеход погиб.