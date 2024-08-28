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Экономика

Рекордный урожай картофеля за 30 лет собрали в РФ

11 сентября 2024 11:14  [100] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Рекордный урожай картофеля за последние 30 лет собрали в России. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Как сообщается в Telegram-канале Правительства РФ, в своем обращении к участникам коллегии Минсельхоза премьер также отметил рекордные урожаи этого года по фруктам и овощам.

"Правительство очень высоко ценит те шаги, которые предпринимаются аграриями для укрепления продовольственной безопасности страны, чтобы наши граждане имели возможность и дальше приобретать качественные и доступные по цене продукты питания именно российского производства", - отметил премьер-министр РФ.

Он также добавил, что поддержка сферы АПК в 20223 году составила почти 500 млрд рублей. По итогам минувшего года аграрии привлекли кредитов почти на 2 трлн рублей, было создано и модернизировано свыше 100 объектов АПК, обновлено 19% парка сельхозтехники.

Ранее сообщалось, что более 93 млн тонн зерна собрали в России.

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Теги:
АПК Сельское хозяйство
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