Искусственный интеллект для работы с текстами на татарском языке появился в России

Компания МТС презентовала искусственный интеллект для работы с текстами на татарском языке. Новая версия языковой модели Cotype Lite называется Rehmet, что в переводе означает "спасибо".
Умная технология умеет обрабатывать документы объемом до пяти листов А4, извлекать данные и резюмировать текстовую информацию. Это может быть востребовано в архивах, библиотеках, в государственных и частных организациях, где есть необходимость в обработке документов на татарском.
В создании большой языковой модели участвовали специалисты-тюркологи и носители языка, она содержит восемь миллиардов параметров и может быть использована под любые задачи.
"Например, с её помощью можно ускорить обработку заявлений в государственные органы. Cotype извлечет ключевую информацию, такую как тематика запроса, местоположение и личные данные заявителя, и передаст их в соответствующую базу данных", - рассказали в компании.
По словам разработчиков, это позволит поддержать многообразие языков, на которых говорят жители России, помочь им развиваться и быть востребованными в цифровую эпоху.
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