Уголовное дело возбудили из-за неприятного запаха в Верхних Печёрах Происшествия

В СУ СКР по Нижегородской области сообщили о возбуждении уголовного дела по факту неприятного запаха в микрорайоне Верхние Печёры в Нижнем Новгороде.

Как отметили в ведомстве, по результатам процессуальной проверки дело открыто по ч. 1 ст. 251 УК РФ (загрязнение атмосферы).

В настоящее время следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, причин и условий этому способствовавших.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию с запахами в Верхних Печёрах.