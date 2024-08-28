Уголовное дело возбудили из-за неприятного запаха в Верхних Печёрах

В СУ СКР по Нижегородской области сообщили о возбуждении уголовного дела по факту неприятного запаха в микрорайоне Верхние Печёры в Нижнем Новгороде.
Как отметили в ведомстве, по результатам процессуальной проверки дело открыто по ч. 1 ст. 251 УК РФ (загрязнение атмосферы).
В настоящее время следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, причин и условий этому способствовавших.
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию с запахами в Верхних Печёрах.
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