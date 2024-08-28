Дорогу у главной проходной ГАЗ расширят до трех полос
Программа "Один округ – один тариф" в Нижегородской области
Народное голосование за лучших нижегородских участковых
Призёры конкурса самозанятых "Займись делом - 2024"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Бизнес
11 сентября 2024 18:55  [98] Около 100 нижегородских предпринимателей приняли участие в конференции в Воскресенском округе
11 сентября 2024 14:49  [200] Россияне назвали профессии будущего из метавселенных
11 сентября 2024 13:35  [188] Нижегородки с лучшими бизнес-идеями участвуют в программе "Мама-предприниматель"
11 сентября 2024 12:19  [196] Искусственный интеллект для работы с текстами на татарском языке появился в России
11 сентября 2024 11:49  [255] Должников поставят на счётчик: сотни миллионов рублей задолжали нижегородцы за электроэнергию
10 сентября 2024 18:02  [396] Нижегородские предприниматели могут присоединиться к акции "Мой бизнес помогает" для школьников Курска
10 сентября 2024 14:53  [295] ВТБ повысил ставки по вкладам до 20%
10 сентября 2024 12:02  [500] Нижегородская область вошла в топ-10 регионов по спросу на детские умные-часы
09 сентября 2024 16:21  [661] ВТБ: половина россиян готовы передать искусственному интеллекту контроль спонтанных покупок
09 сентября 2024 12:40  [468] Нижегородских предпринимателей приглашают на конференцию "Госконтракты: риски и возможности"
Бизнес

Около 100 нижегородских предпринимателей приняли участие в конференции в Воскресенском округе

11 сентября 2024 18:55  [98] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Около 100 предпринимателей из Краснобаковского, Ветлужского, Варнавинского и Воскресенского муниципальных округов приняли участие в конференции "Мой бизнес 360". Мероприятие было организовано региональным центром "Мой бизнес" и министерством промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

"Сегодня государство предлагает бизнесу широкий спектр мер поддержки в рамках нацпроектов "Малое и среднее предпринимательство", "Международная кооперация и экспорт" и "Производительность труда", а также федеральных и региональных программ. В рамках цикла конференций "Мой бизнес 360" эксперты инфраструктуры поддержки бизнеса рассказывают предприятиям о возможностях, а также проводят личные консультации", – рассказал министр промышленности региона Максим Черкасов.  

На встрече в рабочем поселке Воскресенское спикеры рассказали о государственных льготных займах, акселерационных и обучающих программах, мерах поддержки агропромышленного комплекса и инвестиционных проектов. Также на мероприятии присутствовали представители районных администраций и местных предприятий, которые рассказали о своих потребностях, в том числе размещенных на портале госзакупок. 

В ходе мастер-класса по формированию маркетинговой стратегии предприятия эксперты центра "Мой бизнес" рассказали участникам, как с помощью грамотного планирования перейти от первых продаж к масштабированию компании.

Ранее сообщалось, что нижегородки с лучшими бизнес-идеями участвуют в программе "Мама-предприниматель".

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Воскресенский район Предприниматели
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Нижегородская область на форуме Технопром-2024
28 августа 2024 15:14Нижегородская область на форуме "Технопром-2024"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph