Около 100 нижегородских предпринимателей приняли участие в конференции в Воскресенском округе Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Около 100 предпринимателей из Краснобаковского, Ветлужского, Варнавинского и Воскресенского муниципальных округов приняли участие в конференции "Мой бизнес 360". Мероприятие было организовано региональным центром "Мой бизнес" и министерством промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

"Сегодня государство предлагает бизнесу широкий спектр мер поддержки в рамках нацпроектов "Малое и среднее предпринимательство", "Международная кооперация и экспорт" и "Производительность труда", а также федеральных и региональных программ. В рамках цикла конференций "Мой бизнес 360" эксперты инфраструктуры поддержки бизнеса рассказывают предприятиям о возможностях, а также проводят личные консультации", – рассказал министр промышленности региона Максим Черкасов.

На встрече в рабочем поселке Воскресенское спикеры рассказали о государственных льготных займах, акселерационных и обучающих программах, мерах поддержки агропромышленного комплекса и инвестиционных проектов. Также на мероприятии присутствовали представители районных администраций и местных предприятий, которые рассказали о своих потребностях, в том числе размещенных на портале госзакупок.

В ходе мастер-класса по формированию маркетинговой стратегии предприятия эксперты центра "Мой бизнес" рассказали участникам, как с помощью грамотного планирования перейти от первых продаж к масштабированию компании.

Ранее сообщалось, что нижегородки с лучшими бизнес-идеями участвуют в программе "Мама-предприниматель".