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Нижегородские спортсмены вернулись с Паралимпиады-2024. Игры проходили с 29 августа по 8 сентября в Париже.
В аэропорту им. Чкалова в Нижнем Новгороде нижегородцев встретили болельщики с плакатами, посвященным чемпионам.
Также спортсменов приветствовал министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло.
В состав российской паралимпийской сборной вошли трое нижегородских легкоатлетов: Андрей Вдовин, Дмитрий Сафронов и Даниил Смирнов, а также их тренеры - Юрий Назаренко, Галина Кошелева, Валентина Суханова и Сергей Карачаров.
Напомним, что уроженец Дзержинска Андрей Вдовин завоевал две золотые медали на Паралимпиаде - 2024.
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