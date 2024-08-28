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Спорт

Нижегородские спортсмены вернулись с Паралимпиады-2024

11 сентября 2024 19:02  [72] Спорт

Фото: Кира Мишина, photo.pravda-nn.ru

Нижегородские спортсмены вернулись с Паралимпиады-2024. Игры проходили с 29 августа по 8 сентября в Париже.

В аэропорту им. Чкалова в Нижнем Новгороде нижегородцев встретили болельщики с плакатами, посвященным чемпионам.

Также спортсменов приветствовал министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло.

В состав российской паралимпийской сборной вошли трое нижегородских легкоатлетов: Андрей Вдовин, Дмитрий Сафронов и Даниил Смирнов, а также их тренеры - Юрий Назаренко, Галина Кошелева, Валентина Суханова и Сергей Карачаров.

Напомним, что уроженец Дзержинска Андрей Вдовин завоевал две золотые медали на Паралимпиаде - 2024.

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Теги:
Паралимпийские игры Спорт
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