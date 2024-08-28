Нижегородцы смогут посмотреть трансляцию открытия Всероссийских спортивных игр князя Александра Невского Спорт

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородцы смогут посмотреть прямую трансляцию церемонии открытия II Всероссийских спортивных игр святого благоверного князя Александра Невского 12 сентября в прямом эфире телеканала "Матч! Арена" и региональных телекомпаний – "Волга", "Волга-24", а также в паблике Нижегородской области в соцсети ВКонтакте. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского правительства.

Прямая трансляция торжественной церемонии, которая пройдет на площадке около Александро-Невского кафедрального собора, начнется 12 сентября в 19.00. Посмотреть ее в записи можно будет и на следующий день – 13 сентября около 21.30 (после завершения трансляции волейбольного матча) – на телеканале "Матч! Страна".

Также 12 сентября жители и гости Нижегородской области смогут попасть в качестве зрителей на несколько открытых мероприятий. В 12.00 на площадке "Лесной парк" перед собором Александра Невского пройдут мастер-классы и выставочный матч по киле от РК "Химик" в рамках Всероссийского форума "Вера и спорт". В мастер-классах можно принять участие без предварительной регистрации.

С 12.00 до 17.30 на спортивно-развлекательной площадке стадиона "Нижний Новгород" "Спорт Порт" (Бетанкура, 1А, вход через первый гейт) состоится спортивно-культурный фестиваль "Спорт для каждого". На площадке будет работать несколько спортивных секций: зона воркаута, зона гиревого спорта, зона армрестлинга, русский жим, зона панна-футбола, зона паркура, зона стритбола, зона ГТО и много другое. Поучаствовать в мероприятиях сможет каждый, пройдя предварительную регистрацию на площадке фестиваля.

Как отметил заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович, проведение Всероссийских спортивных игр князя Александра Невского на нижегородской земле стало одним из важнейших событий года.

"Игры Невского" – уникальное сочетание веры и спорта, такое мало кто проводит в мире. Это и привлечение к здоровому образу жизни, и погружение в наши традиционные ценности, которые, в свою очередь, являются основой российской государственности", - сказал Олег Беркович.

Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий подчеркнул, что Игры получили благословение патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

"Проведение спортивных игр, проходящих под духовным покровом святого благоверного князя Александра Невского, которые получили благословение святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла и поддержку правительства на разных уровнях, направлено на воспитание детей и юношества, чтобы они выросли истинными сыновьями и дочерями своего Отечества. Спорт всегда имел важное, непреходящее значение в деле воспитания, а если эта полезная физическая активность осеняется верой, то эта деятельность должна принести еще большую пользу. Надеюсь, что спортивный форум пройдет на достойном уровне", - отметил митрополит Георгий.

Как сообщалось ранее, в Нижегородской области с 11 по 16 сентября пройдут II Всероссийские спортивные игры святого благоверного князя Александра Невского.