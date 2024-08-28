Более 50 тысяч человек в РФ ежегодно умирают от алкоголя

Употребление алкоголя напрямую связано с причиной высокой смертности. Так, по данным Росстата, число умерших от причин смерти, только лишь непосредственно связанных с алкоголем, составляет порядка 50 тыс. человек в год, из них более 70% – население трудоспособного возраста.
Врачи подчеркивают, что данный показатель не включает еще большую часть смертей, косвенно связанных с алкоголем, таких, как некоторые кардиомиопатии, аритмии, отдельные формы рака, болезни печени.
Алкоголизм – это пристрастие к употреблению алкоголя, вызванное психической и физической зависимостью, наносящее вред здоровью. Вредное воздействие алкоголя сказывается на всех органах и системах человеческого организма (нервной, кровеносной, пищеварительной, репродуктивной, дыхательной).
Основные причины смертности и заболеваемости от алкогольной зависимости включают:
1. Цирроз печени: Алкоголь может привести к повреждению печени, включая цирроз, который является прогрессирующим заболеванием, при котором нормальная ткань печени замещается рубцовой тканью. Это может привести к печеночной недостаточности и смерти.
2. Рак: Употребление алкоголя связано с повышенным риском развития рака, особенно рака полости рта, горла, пищевода, печени и молочной железы.
3. Сердечно-сосудистые заболевания: Алкоголь может повысить кровяное давление и уровень холестерина, что увеличивает риск сердечного приступа, инсульта и других сердечно-сосудистых заболеваний.
4. Заболевания желудочно-кишечного тракта: Алкоголь может вызывать язву желудка, гастрит и другие заболевания желудочно-кишечного тракта.
5. Психические расстройства: Употребление алкоголя может привести к депрессии, тревоге и другим психическим расстройствам.
6. Автомобильные аварии и травмы: Употребление алкоголя перед вождением автомобиля значительно увеличивает риск автомобильных аварий и травм.
7. Социальные проблемы: Употребление алкоголя может вызвать социальные проблемы, такие как семейные конфликты, безработица и финансовые трудности.
8. Беременность и развитие плода: Употребление алкоголя во время беременности может привести к развитию фетального алкогольного синдрома у ребенка, который включает в себя различные физические и умственные нарушения.
Ранее нижегородский врач-нарколог предупредил о вреде алкоголя.
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