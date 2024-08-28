Порядка 5 тысяч сотрудников нижегородских предприятий обучились бережливым технологиям Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Около 5 тысяч сотрудников нижегородских предприятий прошли обучение базовому применению бережливых технологий в рамках нацпроекта "Производительность труда" с момента запуска нацпроекта в 2019 году.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, по данному показателю Нижегородская область входит в тройку лидеров среди регионов страны.

По данным регионального Минпромторга, инструменты нацпроекта "Производительность труда" направлены не только на общий рост эффективности предприятия, но и на увеличение индивидуальной продуктивности сотрудников компании. После завершения обучения бережливым технологиям персонал компании может самостоятельно вносить рациональные предложения в производственный процесс. Такие инициативы помогают устранять недостатки, сокращать затраты на выпуск продукции и улучшать качество товаров.

Кроме того, эксперты федерального и регионального центров компетенций во время работы на предприятиях обучают персонал организации рабочих мест, грамотному составлению планов и регламентов, а также прививают основы культуры непрерывных улучшений.

Подробные консультации по вопросам участия в нацпроекте "Производительность труда" можно получить в центре "Мой бизнес". Национальный проект "Производительность труда"разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что свыше 104% составил индекс промышленного производства в Нижегородской области.