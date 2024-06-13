Нижегородское предприятие сократило время выпуска изделий благодаря нацпроекту Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Эксперты регионального центра компетенций вместе с нижегородским ООО "Спектр-Авто" подвели промежуточные итоги внедрения на предприятии инструментов нацпроекта "Производительность труда".

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, ООО "Спектр-Авто" производит спецавтомобили различного назначения на базе шасси "Газели", КамАЗа, Hyundai, МАЗа, Isuzu.

Предприятие хотело увеличить объемы выпуска наиболее продаваемой модели фургона с кузовом из сэндвич-панелей. По данным регионального Минпромторга, доля этого изделия в объеме выручки компании составляет более 33%.

За три месяца работы эксперты по бережливому производству выявили ряд производственных потерь: ожидание вывоза готовой продукции по 20-40 минут, лишние движения сварщиков, неравномерная загрузка операторов. Специалисты предложили решения, внедрение которых позволит сократить процесс выпуска фургонов более чем в два раза.

Кроме того, эксперты регионального центра компетенций обучили бережливым технологиям 10 сотрудников компании, а также подготовили двух внутренних тренеров. Работа по внедрению производственной системы на предприятии будет продолжаться.

Ранее сообщалось, что выработка предприятия по изготовлению крепежа выросла на 12% благодаря нацпроекту.