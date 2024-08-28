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Спорт

Первый в Нижегородской области крытый футбольный манеж открыли на Бору

13 сентября 2024 07:15  [133] Спорт

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

На территории спорткомплекса "Борский" состоялась торжественная церемония открытия крытого футбольного манежа, построенного в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни" нацпроекта "Демография". Об этом сообщает пресс-служба нижегородского правительства.

В качестве почетных гостей в церемонии открытия приняли участие статс-секретарь – заместитель министра спорта РФ Александр  Никитин и министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло.

"Спорт – это потребность человека. Обязанность государства - создавать все условия для того, чтобы такая потребность была реализована. Крытый футбольный манеж, который мы открыли в городе Бор, построен на условиях паритетного финансирования из федерального и регионального бюджетов. Это показательный пример качественной совместной работы Министерства спорта России и правительства Нижегородской области", - отметил Александр Никитин.

Новый спортивный объект - одноэтажное здание общей площадью 12 144,3 кв. м - предназначен для круглогодичного проведения учебно-тренировочного процесса и соревнований по футболу.

В состав манежа входит футбольное поле с искусственным покрытием размером 105х68 м, трибуны для зрителей на 200 посадочных мест, четыре раздевалки, две тренерские, а также помещения для хранения спортивного инвентаря и оборудования, медицинский кабинет, учебный класс и административные помещения. Важно отметить, что манеж адаптирован для посетителей с ограниченными возможностями здоровья.

Также делегация во главе со статс-секретарем – заместителем министра спорта РФ Александром  Никитиным и министром спорта Нижегородской области Дмитрием Кабайло посетила несколько спортивных объектов региона: спортивный центр "Академия 52" - базу футбольного клуба "Пари Нижний Новгород", Ледовый дворец на Стрелке, который станет будущим домом хоккейного клуба "Торпедо" и стадион "Нижний Новгород", где Александр Никитин встретился с представителями ФК "Пари НН".

Ранее сообщалось, что трамплинный комплекс в Кузнечихе планируют реконструировать в 2027 году.

 

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Теги:
Борский г.о. Спорт
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