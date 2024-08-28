Церемония открытия II Всероссийских спортивных игр князя Александра Невского прошла в Нижнем Новгороде Спорт

Фото: Никита Духник

В Нижнем Новгороде вечером 12 сентября прошла торжественная церемония открытия II Всероссийских спортивных игр святого благоверного князя Александра Невского. Официальный старт играм был дан на площадке перед собором Александра Невского. Мероприятие посетило более 8000 человек.

На церемонии открытия прошел парад команд-участниц из 68 регионов России, в том числе из новых регионов страны, а также команда из Республики Беларусь. Шествие возглавила сборная Кемеровской области, победившая в I Всероссийских спортивных играх святого благоверного князя Александра Невского.

С приветственным словом к участникам открытия обратился заместитель министра спорта Российской Федерации Александр Никитин.

"Всероссийские спортивные игры святого благоверного князя Александра Невского, несомненно, укрепляют связь веры, крепкого духа и спорта. Мы помним подвиг Александра Невского, его жизненный путь, который связан и с Нижегородской землей. Именно поэтому Игры проходят здесь. Нижегородская область при поддержке Правительства России, Министерства спорта РФ развивает инфраструктуру, открывает новые спортивные и физкультурные объекты. Именно сегодня, в ознаменование открытия Игр и форума "Вера и спорт", в регионе открылся крытый футбольный манеж. И это, конечно, тоже серьезное достижение. В Нижегородской области более 50 тысяч человек занимаются футболом, теперь для них созданы дополнительные условия. Мы посмотрели, как идет строительство нового ледового дворца, которое уже выполнено на 65 процентов. Этот объект создается при максимальной поддержке федерального правительства. Именно такие проекты укрепляют желание людей заниматься спортом. Наша задача – создать для этого условия и выполнить поручение президента России Владимира Путина о том, чтобы к 2030 году доля массово занимающихся спортом в стране достигла 70 процентов. Желаем, чтобы Нижегородская область, вводя объекты современной спортивной инфраструктуры такими темпами, вошла в число передовых регионов по достижению этого показателя!", - сказал заместитель министра спорта РФ Александр Никитин.

Он поздравил всех с открытием Игр и форума и пожелал удачи, максимального успеха в укреплении веры и развитии спорта на Нижегородской земле.

Председатель патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан огласил Патриаршее приветствие участникам II Всероссийских спортивных игр святого благоверного князя Александра Невского

Официальный старт II Всероссийских спортивных игр святого благоверного князя Александра Невского объявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Сегодня мы отмечаем День памяти Александра Невского, 300 лет назад произошло перенесение мощей Александра Невского из Владимира в Александро-Невскую лавру в Санкт-Петербург. Очень символично именно в это время и в таком месте, которое напрямую связано с его именем, проходят Всероссийские спортивные игры святого благоверного князя. Мы делаем акцент на патриотическом, духовном, нравственном воспитании, отдаем приоритет спорту, а здесь, в этом мероприятии, произошло сочетание и того, и другого. Из 68 регионов страны и из братской Республики Беларусь приехали, в первую очередь, дети, которые запомнят наш город, запомнят эти дни, познакомятся, пообщаются друг с другом и расскажут о Нижнем Новгороде своим родителям, сверстникам", - отметил Глеб Никитин.

Отличительной особенностью Игр святого князя Александра Невского является включение в состав сборной команды священнослужителя традиционной конфессии России. Духовные наставники поддерживают и направляют юных атлетов во время соревнований и тренировок.

"Сегодня мы собрались здесь, в месте слияния Оки и Волги. Это место связано с именем благоверного князя Александра Невского, в честь которого освящен наш кафедральный собор. Возле него стоит памятник этому славному сыну Отечества. Святой Александр Невский всегда был и будет для нас образцом защитника родной земли и веры православной, полководца и дипломата. Прекрасно, что именно он стал духовным покровителем того масштабного мероприятия, которое собрало сегодня нас всех вместе. Имя Александра Невского - своеобразный символ сил духовных и телесных. Будем надеяться, что участие в играх будет способствовать тому, что Александр Невский станет ближе нашим юным спортсменам, станет для них примером любви к своей Родине. Уверен, что вы станете достойными наследниками наших традиций. Желаю вам помощи Божией, значительных достижений в спорте и других сферах жизни", - сказал, обратившись к участникам церемонии открытия, митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

Церемония завершилась концертной программой с яркой мэппинг-проекцией на фасаде собора Александра Невского. Она была посвящена истории и культуре России и подвигам русского воинства. Тексты для программы были специально написаны российским политическим деятелем, публицистом, режиссером-документалистом Егором Холмогоровым.

На сцене прозвучали шедевры Глинки, Чайковского, Римского-Корсакова, Мусоргского, Бородина и других великих композиторов в исполнении Архиерейского хора Нижегородской епархии, оркестра, хора и солистов Нижегородского государственного академического театра оперы и балета им. А. С. Пушкина и др. Номера сопровождались визуальными проекциями на фасаде собора Александра Невского. При поддержке регионального отделения фонда "Защитники Отечества" в ходе мэппинга на фасаде собора Александра Невского продемонстрировали фотографии нижегородских героев специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что первый в Нижегородской области крытый футбольный манеж открыли на Бору.