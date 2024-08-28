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Экономика

Проблемный дом на улице Июльских дней в Нижнем Новгороде достроят в 2025 году

13 сентября 2024 11:48  [133] Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Проблемный дом на улице Июльских дней в Ленинском районе Нижнего Новгороде планируется достроить во втором полугодии в 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба компании "Жилстрой-НН".

Дом комфорт-класса будет высотой в 12 этажей. В нем будет предусмотрена подземная парковка.

В настоящее время строители занимаются демонтажом остатков старого сооружения. После проведенных исследований было принято решение убрать их до минус первого этажа, оставив только бетонное основание подземного паркинга.

"Совсем скоро начнутся основные строительные работы. Часть квартир будет передана покупателям, пострадавшим от действий предыдущего застройщика, а остальные поступят в продажу. Дом планируется сдать во втором полугодии 2025 года", - пояснили в компании.

Отметим, что ранее строительством дома на улице Июльских дней в Нижнем Новгороде занималось ЗАО "Текс", но в 2018 году Арбитражный суд признал застройщика банкротом.

Напомним, в апреле 2024 года Арбитражный суд Нижегородской области передал права на достройку дома на улице Июльских дней ООО "СЗ "Терминал строительные комплектации" (входит в группу компаний "Жилстрой-НН").

Также ранее сообщалось, что рабочую группу создали по поручению главы региона Глеба Никитина для помощи дольщикам долгостроя на улице Июльских дней.

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Теги:
Долгострои Строительство
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